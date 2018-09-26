國小校徽授權給廠商店家被告妨害商標法 議員請命

市議員張耀中26日指出，全市現有235所國小，只有1所國小去註冊校徽使用商標，又單獨授權給單一服裝廠商來使用，教育局應深入了解？（陳世宗攝）

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台中市立國民小學的校徽算不算商標？台中市議員張耀中26日指出，全市現有235所國小，只有1所國小去註冊校徽使用商標，又單獨授權給單一服裝廠商來使用，致使現有其他服裝廠商因違反商標法現被地檢署起訴中，有關商標授權使用範圍這部份疑點不少，教育局應深入了解？

教育局表示，樹義國小於104年召開服裝委員會，通過申請校徽商標註冊；並於同年11月16日獲經濟部智慧財產局通過，取得商標註冊，透過商標授權強化制服品質管理；盼避免未依商品標示法進行相關標示、甲醛含量超標、甚至含有可遷移性螢光物質等問題。

張耀中說，南區樹義國小於103年8月由現任校長接任後，104年11月該國小逕行將校徽送經濟部智慧財產局註冊，成為本市唯一。根據起訴書指出，該校經評選由李姓人士取得104-106年間三個學年度的商標權，可使用於衣服、褲子等有校徽商品，其餘廠商不得使用。

教育局指出，樹義國小制服採購依需求制訂「規格需求規範書」，公開徵求廠商送件，經審核符合資格的廠商予以商標授權，校服由家長直接洽詢廠商購置。有關商標授權爭議，已依循司法途徑處理，教育局將責成相關單位瞭解學校制服商標授權相關程序。

市長林佳龍強調，學校不是營利機構，學校的識別系統應開放給大家使用，跟校方溝通；另外再設計1個沒有關係的，協調用1個新的開放讓大家使用。

(中時 )

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