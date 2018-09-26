機器人引進診間 長庚改變醫療模式

長庚醫療決策委員會主委程文俊（右三）、健保署長李伯璋（左二）共同揭幕機器人「小布」加入長庚醫療團隊。（陳志祥攝）

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林口長庚醫院今（26）日發表全台首創的智慧醫療整合跨平台醫病互動，引進機器人「小布」進入皮膚科診間服務病人，讓病人在候診時，充分與小布Q&A，做好醫病溝通，進而落實「醫病共享決策」！

長庚醫院推出的「醫病共享決策平台」是透過觸控看板、ZENBO機器人與QR CODE的結合，輸入自評病灶、治療方式選擇等問卷後，進入診間醫師即可同步於後台介面看到病患自評與疾病狀況，增加問診效率。

醫病共享決策是以病患為中心的臨床醫療過程，長庚醫療決策委員會主委程文俊表示，這是結合科學、智慧與人性的平台，加強醫病關係提升，而醫病關係又是醫過程最重要一環，醫療人員在看診前做好病人的期望、選擇的溝通，共創多贏局面。

這套醫病新平台的3大特點，包括「跨平台整合入口管道多元化」、「同步連線醫院病歷系統」與「看診前後問卷回饋統整」，最主要的是將會逐漸改變現有的醫療模式。

長庚的醫病共享決策平台是與台灣諾華公司合作開發，台灣諾華總裁謝文娟說，希望促進醫病互動，提高看診效率、病患疾病知識與自身照護能力。今天參與「小布」問診揭幕儀式的健保署長李伯璋開玩笑說，期待陸續推廣到其他醫院，不要獨厚長庚。

林口長庚醫院副院長溫明賢特別頒發員工證給「小布」機器人，他說，歡迎加入長庚醫療陣營，而小布回答是「你是想要掛號嗎？」引來哄堂大笑，不過，小布表示：「很開心能加入長庚醫院大家庭，成為林口長庚皮膚科團隊的一員，提供病患更好的醫療服務」。

如何落實醫病共享決策平台？長庚醫院率先引進到皮膚科，直接與皮膚科病人互動，為病人服務，除了提供乾癬疾病衛教之外，還能在看診前完成基本資料的收集，包括疾病概況、治療方式、菸酒習慣與關節炎評估等。

(中時 )

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