外勞家庭喘息方案最快年底實施 約2.8萬戶受惠

2018年09月26日 13:56 中時 李宜秦

勞動部今宣布就業安定基金將補助衛福部所提的「外勞家庭喘息服務」，該計畫一年所需經費約3.64億元，勞動部將補助二分之一的1.82億元，預計將有2.8萬戶家庭受惠，該計劃最快將在今年第4季實施。未來只要符合對象的家庭，在外勞返家、休假時都可申請服務，不會出現無人照顧的狀況。

國內聘僱外籍看護的家庭約23.6萬人，但目前僅在外勞返鄉或逃跑、空窗期超過一個月以上者，才能申請使用喘息服務補助。然而若遇外勞短期返鄉、休假時，被照顧者可能就會面臨無人照顧的窘境，因此衛福部規劃了「外籍看護工家庭喘息服務方案」。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，由於經費限制，計劃為分階段進行，初期會先針對家庭支持功能薄弱（獨居或主要照顧者70歲以上）的重度失能、重度身障者實施。之後衛福部也會滾動式檢討，目標是將所有需要的對象都納入計畫範圍。

符合該計畫規範的家庭條件者，一年最多補助21天，當外籍看護休假或請假時，聘僱家庭可事先向長照中心申請服務，費用部分低收入戶全額免費、中低收入戶自付5％、一般戶自付16％。

喘息服務收費會視服務項目不同而定，舉例而言若費用為2000元，低收入戶免費、中低收入戶家庭需付100元、一般戶家庭需付320元。

喘息服務每年所需經費為3.64億元，其中的1.82億元將由勞動部的就業安定基金補助。薛鑑忠表示，該計劃最快可在今年第4季開始實施，受惠家庭約2.8萬戶。

(中時 )