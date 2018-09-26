高鐵中秋節單日旅運29萬人次 創新高紀錄

2018年09月26日 13:58 中時電子報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

中秋連假期間，尖峰高鐵列車擠滿旅客，甚至有 的人擠不上車。台灣高鐵今日宣布統計數字，9月24日中秋節當天，單日旅運29萬1千6百多人次，已超過元旦疏運人次，創下新高紀錄。自9月21日至25日中秋節假期疏運旅客超過119萬人次。

台灣高鐵公司統計，今年中秋節假期疏運期間（9月21日至25日），5天共疏運逾119萬人次，其中9月21日旅運27萬8千人次，9月22日旅運24萬5千人次，9月23日旅運18萬8千人次，9月24日旅運29萬1千人次，9月25日旅運18萬7千人次。

為完成2018中秋節假期疏運，台灣高鐵今年特別提前完成全車隊檢修，34組列車全數投入中秋疏運行列以加強服務旅客。總計疏運期間含臨時加開之6班全車自由座列車，總共加開127班次列車（南下60班、北上67班），5天提供837班次列車的旅運服務。

另外，台灣高鐵公司推出「兌點更輕鬆 點點都成金」活動，除原有三種兌點方案外，期間限定新增300點折抵60元票價、1000點折抵200元票價兩種方案，活動期間內達300點即可享車票票款折抵。兌換期間自9月28日起至12月27日，適用搭乘期間自10月25日起至12月27日。

高鐵表示，凡進出站記錄完整且無退票記錄車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積；每會員帳號一日累積點數上限1500點，當年度累積點數須於次年度12月31日（含）前使用完畢，逾期點數將歸零。

(中時電子報)