花蓮》大開支票 劉曉玫加碼免費營養午餐＋早餐＋甜點

花蓮縣長參選人劉曉玫強調當選後營養午餐繼續辦，還要再加碼早餐和甜點。（許家寧翻攝）

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花蓮縣2010年開辦中小學免費營養午餐。（許家寧攝）

花蓮縣8年開辦免費營養午餐，讓家長一片叫好，也是前縣長傅崐萁引以為傲政績，坊間盛傳，傅妻徐榛蔚如果沒當選，營養午餐會被取消。民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫駁斥，承諾當選不但繼續辦，更加碼免費營養午餐+早餐+甜點，保證孩子吃更好。

劉曉玫今上午在競選總部提出營養午餐政見，她表示，坊間有耳語稱，只要徐榛蔚落選，小朋友免費營養午餐就沒了，這完全是錯誤的訊息！強調花蓮雖然不富裕，但孩子的健康不容犧牲，她不但擴大辦理，還會將省下「香榭大道」與「山海劇場」的錢，讓午餐更好吃。

「縣長換人做，免費午餐再加碼！」劉曉玫說，免費也要有品質，對於不少家長反映午餐菜色不佳問題，她當選後會延攬美食顧問，協助規劃菜色，同時還加碼提供免費營養早餐，讓全縣中小學生每天吃1顆雞蛋與1瓶牛奶或豆奶當早餐，補充孩子發育期間，最需要的鈣質和蛋白質。

除了免費早午餐，她還提出「Happy Friday」，從偏鄉開始試辦，每周五中午提供偏鄉學童免費精緻甜點或冰品，若執行順利，將視情況逐步擴及全縣學童。她也承諾，縣府將額外補助各校，每周提供一餐有機午餐，除了讓孩子更健康，也促進縣內有機農業發展。

對於每年將暴增1.2億元經費，錢從哪來﹖除「開源」推動出租學校屋頂「種電」為小朋友加菜，她也會撤銷傅崐萁推動6.6億香榭大道及近4億元的豐羽山海劇場計畫，將這些強調大排場、華而不實的硬體建設，節省開銷拿這10億元來讓全縣孩子8年吃得更營養、更健康。

(中時 )

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