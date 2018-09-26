台北》同受邀出席籃球賽 柯文哲、丁守中王不見王

2018年09月26日 14:10 中時 陳燕珩

國民黨北市議員鍾小平籌組KMT籃球隊，找來台北市長參選人丁守中助陣，今中午在市議會進行友誼賽，對抗由柯文哲掛名領隊的建中校隊，成為另類「藍白對決」。不過，柯文哲到場開球後，僅簡單致詞打氣就離去，隨後丁守中才抵達球場，兩人一前一後錯開、王不見王，讓賽事少了點火花。

KMT籃球隊正式成軍，今首場比賽亮相，特地邀請國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、丁守中到場加油，還請來籃球國手陳信安、毛加恩助陣；另邊則由柯文哲領軍，帶領身穿白色球衣的建中校隊，互相切磋球技。

柯文哲今率先到場開球，他致詞笑說，以前府會球賽開打，市府都會迫於議會預算壓力，不敢全力以赴，今天他擔任建中領隊展開藍白對抗，特別提醒同學「千萬不要客氣」，好好打場球賽，隨後他簡單為球員打氣，在比賽開始前就離開會場。

柯文哲前腳一走，丁守中隨後到場，黨主席夫人蔡令怡也陪同在側，一起為KMT籃球隊鼓舞士氣。被問及柯擔任開球嘉賓，是否有踩場意味？丁守中說，這場比賽是市府體育局主辦，他客隨主便，只是受邀來參賽，但他也強調，自己1點鐘準時到場，柯文哲則是提早到，「他大概是刻意避開吧。」

近來蔡令怡積極幫黨內參選人輔選，與吳敦義挨轟神隱形成強烈對比，甚至有周刊封她為「地下主席」，她今低調說，每個國民黨員都要盡力幫忙，作為黨的志工，本來就要為國民黨加油，至於是否覺得被攻擊很委屈？她僅說，盡力最重要。

(中時 )