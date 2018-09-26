新竹》加碼補助 謝文進端婦幼及老人福利牛肉

2018年09月26日 14:15 中時 徐養齡

新竹市長選情升溫，繼國民黨參選人許明財提出婦幼及老人福利政策，無黨籍市長參選人謝文進26日也端出「牛肉」，包括提高敬老禮金到3000元、首胎生育津貼提高到3萬、加保3歲以下幼童住院醫療險等。

謝文進提出7大社會福利政見，保證續發老人年金、逐年增加老人共餐據點（現行48個）、提高補助老人共餐人數至50人（現行每個共餐點補助25人）、提高重陽敬老禮金至3000元（現行發放2000元）、補助生育津貼第一胎3萬元（第2胎再加10000）、加保3歲以下幼兒住院醫療險、補助中低收入戶小一國一高一新生入學之制服費用5000元。

謝文進認為，上述政策幾乎都是加碼補助，看似花錢，其實每年僅需1.5億元即可支應，相較目前市府活動和工程經費，動輒數千萬或破億，稍微開源節流就有足夠能量提供更豐富的社福政策。

林智堅辦公室主任張哲修表示，政績是最好的保證，謝議長今日所提意見，大多是跟進林智堅市長的政績，代表市府的努力已經獲得普遍的肯定。

張哲修說，過去3年多，市府積極爭取到中央競爭性補助高達107億，這讓市府有本錢比過去更完善照顧長輩及兒童，社福成績(社福力2017 2018)也連續2年被天下評為全國第2。張哲修也說，林市長已多次公開表示，連任後持續落實五大老人政策，「讓幸福延續」。

(中時 )