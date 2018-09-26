華研沒了S.H.E每年仍賺千萬 爆3姝10年前想走卡在這點

2018年09月26日 14:14 中時電子報 蔡曉婷

女子天團S.H.E才舉行出道17周年音樂會，昨(25日)傳出Selina、Hebe也將跟隨Ella的腳步出走老東家，而對此華研已證實，三人將各自成立個人公司，但未來與華研的合作關係還在討論中，沒把話說死，今稍早媒體報導，手上握有S.H.E團名及版權的華研，未來每年仍可以此進帳千萬，也傳聞S.H.E早在十年前就想離開，因恩情才數度放下。

Ella今年7月開出離開華研第一槍，證實與公司約滿後不續約，將經紀約收回，改由與老公用賴斯翔另組的「勁樺娛樂」經營，當時消息一出便重挫了華研股價，Hebe則開玩笑說如果自己是華研股東，「早就把Ella掐死」，而昨S.H.E確定出走，今華研股價一開盤便跌停，單日市值蒸發逾台幣5億元，創9個月來新低。

而據《蘋果日報》報導，知情圈內人指出，其實S.H.E在10年前就有出走念頭，外界認為與華研保守的風格有關，Hebe也曾酸公司「很愛擠牙膏，但我只能服從」，認和公司缺乏共識，但因培育她們長大的恩情與包袱，使S.H.E過去每每想離開都不了了之。

這回三姝將各自獨立，報導指出，傳華研仍可靠S.H.E版權費等每年賺進超過千萬，知情人更指雙方應該已經談好未來合作方式，若合體巡演應該還是由華研協助出馬，但對此，賴斯翔沒證實，僅說由華研回應。

(中時電子報)