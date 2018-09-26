台南》強化網路犯罪 黃偉哲提建構區域鑑識中心、數位鑑識實驗室

2018年09月26日 14:31 中時 莊曜聰

雖著資訊科技的進步，犯罪型態也不斷改變，網路犯罪比例逐年成長，警方打擊犯罪需要更高端的技術，民進黨台南市長參選人黃偉哲與市議員參選人賴惠員等人上午舉辦記者會，提出科技建警的新治安政策，要在台南打造符合國際規範的鑑識中心，端出政見牛肉。

市議員賴惠員指出，2018上半年網路犯罪件數較去年同期上升4.8%、網路犯罪被害人增加2.4%，然而台南卻沒有一個經過認證的數位鑑識單位，有些重大刑案還得送到台北的單位排隊等鑑識，她舉2003新化母子命案為例，拖到100天才破案。

據了解，台南市警局科技犯罪偵查隊已在2017年正式成軍，而南市警察局鑑識中心自2013年起也通過國際認證，目前重大刑案的鑑識已經能夠自行處理，關於數位鑑識的部分，則是警政署積極推動的工作重點，未來會與市府更緊密配合。

台南市長參選人黃偉哲表示，若從警政署提供的資料來看，的確要為台南市警察局按個讚，台南市在犯罪及刑案的發生件數來說雖然與六都比較數目不算少，但警方積極主動偵辦，跟其他地區相比，犯罪黑數不易出現，市民對治安的滿意度是最高的。

黃偉哲說，近幾年的數位及經濟犯罪事件層出不窮，提升警方對相關刑案的偵辦能力越形重要，因此，台南在硬體上建置與刑事警察局同等級的數位鑑識實驗室，將取得的數位證據資料與中央資料庫結合，是有其必要性的，另外也要建置符合國際規範的鑑識中心，軟硬體並近，升級設備並加強人才培育，將是他當選後要實現的重要政見。

(中時 )