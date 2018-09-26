總是低頭看手機 老闆娘42歲右手幾癱

2018年09月26日 14:32 中時 馮惠宜

經過手術後，不敢在低頭看手機，總提醒自己一定要手機拿高乖乖坐好。（馮惠宜攝）

中國附醫神經外科醫師邱正迪解釋，長時間低頭會造成頸椎椎間盤擠壓變形。（馮惠宜攝）

中國附醫神經外科醫師邱正迪解釋，長時間低頭會造成頸椎椎間盤擠壓變形，何小姐（右二）因頸椎壓迫未出現髓核破出，加上年輕，可採頸椎間盤成型術取代切除椎間盤置入人工椎間盤。（馮惠宜攝）

低頭族的代價好大！51歲的何小姐年輕時做美容經常低頭做顧客服務，晉升老闆後又總是低頭看手機、電腦，沒想到8年前開始出現頸部痠痛、右手麻木，甚至嚴重到右手無法舉筷子、刷牙，經診斷是頸椎椎間盤突出、壓迫神經，不願花大錢置入人工椎間盤，兩年半前她到中國醫藥大學附設醫院評估透過破壞性較小的頸椎間盤成型術治療，才讓她的右手回復正常。

何小姐說，自己因工作關係，一天至少低頭4小時，在出現頸痛、右手無力、麻痛症狀後，確診是頸椎6、7節椎間盤突出、壓迫到神經，遊走各大醫院，醫師都建議要切除椎間盤、罝入人工椎間盤，費用約35萬元，她努力爬文發現有低溫電漿療法（頸椎間盤成型術）可免切除椎間盤，經中國附醫神經外科醫師邱正迪評估後採行這樣的治療，手術後右手麻痺症狀全消失。

邱正迪指出，頸椎間盤成型手術是一種兼具物理性及化學性的新式手術，利用電離子汽化技術，讓椎間盤內的髓核汽化，讓突出的椎間盤縮回，改善神經的壓迫，患者可以使用局部麻醉、門診手術，一節椎間盤的治療約三十分鐘，幾乎看不見傷口的存在。

唯邱正迪也強調，頸椎椎間盤成型手術，適合青年、中年罹患頸部椎間盤突出，經保守藥物及復健治療六個月以上無效，卻又尚未嚴重到需置換椎間盤不可的病患，病患須接受醫師專業評估比較適當。

他也建議，頸椎應隨時維持在正直姿勢，長時間低頭或後仰會造成椎間盤擠壓，進而變成椎間盤突出。

(中時 )