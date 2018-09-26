中市敬老愛心卡搭計程車服務 叫好又叫座

2018年09月26日 14:33 中時 盧金足

台中市敬老愛心卡可搭計程車措施25日上路後，長輩好評不斷。（盧金足翻攝）

台中市敬老愛心卡搭計程車，首日即超過千名長輩享受叫車體驗！台中市敬老愛心卡可搭計程車措施25日上路，已累計1000人次的長輩使用這項便捷的新措施，台灣大車隊完成刷卡設備建置的計程車也由1500輛增加到1800百輛，很多運匠說，計程車生意多了敬老卡客源，增加不少收入。

台中市府交通局長王義川表示，目前已有1800輛台灣大車隊完成刷卡設備建置，長輩只要撥打台灣大車隊客服專線55688即可預約叫車搭乘，後續也會有其他車隊陸續加入服務，提供市民朋友選擇，鼓勵長輩常常出門，充份發揮敬老愛心卡的效能。

台中市府擴充敬老愛心卡功能，鼓勵台中市的長輩常常出門，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都有助於常保健康，讓長輩手上的敬老愛心卡不僅看得到、也用得到。

王義川說，敬老愛心卡擴大搭計程車服務25日上路後，目前已累計約1000人次使用敬老愛心卡搭乘計程車，長輩主要是前往就醫及市場採買，整體搭乘情形相當順利。

使用卡片搭乘計程車的70多歲黃爺爺及黃奶奶說，以前比較少用敬老愛心卡，現在不但可以搭公車、國道客運、折抵看診費用，還能搭計程車，十分簡單方便。

他說，要到女兒家或親朋好友家，只要打通電話預約計程車就行，而且沒帶錢包也沒關係，卡片點數足夠就行，希望未來可以延伸使用在台鐵及高鐵上。

交通局提醒，目前敬老愛心卡搭乘計程車措施須請持卡人打電話55688預約，為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形；搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，只要付現金差額即可。

台中市敬老愛心卡可用點數搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣中部5縣市的市區公車，以及起迄點都在台中的國道客運。

自7月16日起，於台中市30間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費，9月17日起更可在125家基層診所（統計截至9/25）抵部分負擔及掛號費，未來將陸續增加更多醫療機構加入服務。

(中時 )