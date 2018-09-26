蘋果紅了! 福壽山農場10月開放採果

2018年09月26日 14:30 中時 陳世宗

正值梨山蘋果盛產季節，今年福壽山農場突破往年作法，於10月份首度開放民眾採蘋果體驗，為讓更多民眾走入梨山，梨山賓館也於10月份推出採蘋果專案，入住梨山賓館1泊1食兩人只要3180元，同時還可免費暢遊福壽山農場，遊客還可以報名參加採蘋果行程。

梨山賓館副總經理林閔政說，每年10月開始就是梨山的旺季，賞花已經不稀奇，到梨山可以看見一大片的蘋果園，往年福壽山農場以認養的方式讓民眾採收蘋果樹，今年第一次開放給有興趣採果的民眾，報名參加採果行程，預期會吸引更多遊客前來參與。

福壽山農場蘋果種類繁多，有全台僅有的1棵蘋果王，上結有40多種品種的蘋果外，整個福壽山農場到處可見蘋果樹，走在園區內還有陣陣的蘋果香隨著涼風襲來，讓福壽山成為全台最熱門的農場之一。

福壽山農場表示，今年以全新的方式讓民眾開放採果，除可親近自然，也可以感受果農的辛苦，10月份首先登場開放民眾摘取的是金冠與北斗二品種的蘋果，開放時間是周一到周五平日上午8:30~10:30和下午14:00~16:00，每人低消300元，蘋果以時價秤重，1人1個提袋秤重付款；每次蘋果品種不同，計價方式也會跟著變動，有興趣的民眾可以到現場登記體驗。

林閔政指出，10月下半旬開始高山上的楓紅和蜜蘋果盛產，每年都吸引數千人上山追楓紅、買蘋果，這次搭配福壽山農場的採蘋果活動，為方便遊客上山住宿和旅遊，梨山賓館特地推出10月份平日週一至週四，入住梨山賓館2天1夜雙人房一泊一食專案享3180元優惠價，再贈福壽山農場門票2張。

另外還有3天2夜雙人房7500元專案，贈送武陵農場和福壽山農場門票，每日前五名訂房採蘋果專案的民眾，並加碼免費升等豪華房，讓民眾上山有更多選擇。 有興趣參加採蘋果專案請洽04-22653939 訂房組。

(中時 )