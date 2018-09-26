金門掃蕩越界大陸漁船 再逮1艘9人罰款30萬起跳

2018年09月26日 14:26 中時 李金生

海巡署黑衫特勤隊跨海支援掃蕩勤務。（金門海巡隊提供）

在料羅外海2.7浬處查獲「閩龍漁66736號」1艘9人，連人帶船押返料羅港留置調查處分。（金門海巡隊提供）

金廈海域進入捕撈黃魚、白鯧等高級魚種的季節，大陸漁船頻頻越界作業，金門海巡隊昨（25）晚間以雙艇包抄攻勢，在料羅外海2.7浬處查獲「閩龍漁66736號」1艘9人，連人帶船押返料羅港留置調查處分。

海巡署第12巡防區掌握大陸鐵殼船經常趁鋒面掠過，海象不佳時節，進入金門海域違法佈網作業，為有效維護海域資源及當地漁民權益，近日統籌調度海巡署特勤隊及台南海巡隊10051艇跨海支援掃蕩勤務，同時協同縣政府護漁小組清除海面上非法網具。

昨日夜間21時許，巡防區雷達發現料羅外海有船點蹤跡，立即通報海巡隊線上10039艇及3556艇趕至，雙艇於於料羅外海2.7浬，結合特勤隊及海巡幹員冒著海面平均7-8級，陣風10級的惡劣海象強行登檢「閩龍漁66736號」，將陳姓船長（30歲，福建省龍海市浯嶼村人)連同其他8人押返料羅港留置調查。

金門海巡隊指出，全案將於完成調查後，陳報海巡署艦隊分署依違反〈兩岸人民關係條例〉進行裁罰，「閩」船除網具將全數遭到沒入外，還將面臨新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

金門海巡隊強調，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源。

(中時 )