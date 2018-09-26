為老闆出氣！深坑炸彈客落網

2018年09月26日 14:31 中時 王揚傑

警方又從林嫌車內起獲1枚土製炸彈及1把改造手槍。（王揚傑翻攝）

深坑區阿柔洋某民宅前遭人丟擲土製炸彈，警方昨（25）日清晨逮捕涉案的38歲林姓男子。(王揚傑翻攝)

本月22日新北市深坑區阿柔洋某民宅前遭人丟擲土製炸彈，所幸並未引爆，新店警分局經連日追查，昨（25）日清晨逮捕涉案的38歲林姓男子，再起獲1枚土製炸彈及1把改造手槍，訊後依槍砲彈刀管制條例、公共危險、毒品、恐嚇、竊盜等罪嫌將林嫌送辦。

警方調查，林嫌先前於樹林區某車行任職，車行老闆與深坑區陳姓民眾因投資發生糾紛，林嫌為替車行老闆出氣，上暗網以3000元代價購買3枚土製炸彈，欲教訓陳某，幫老闆出氣。

林嫌供稱，為測試炸彈威力，於今年元宵節時，在五股區五工一路試爆，發現威力太大，故又自行改造炸彈，將威力減弱，目的只想警告陳某而已。

警方調查，林嫌22日清晨先前往深坑區巷弄偷得2面汽車車牌，懸掛在自己的自小客車上，然後前往陳某住處門前丟擲炸彈，但引信被膠帶阻隔，炸彈未能引爆。

警方昨天清晨前往汐止區某汽車烤漆廠埋伏，待林嫌駕車到場，立刻上前將林嫌逮捕，並從林嫌身上再起獲土製爆裂物1枚、改造手槍1把，隨後警方至林嫌住處搜索，又起獲安非它命及吸食器。

偵訊後，警方已依法將林嫌移送台北地檢署偵辦。

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(中時 )