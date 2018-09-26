遠東航空新機報到！「金門雙享砲55專案」秋遊金門省很大

2018年09月26日 14:51 工商 張佩芬

為了歡慶遠東航空ATR機隊周年慶，以及在年底前即將到來ATR新機，遠東航空特別在9月的教師節、軍人節裡，針對軍公教、榮民推出「金門雙享砲55專案」，同時配合下半年度金門縣政府推出的系列優惠方案，藉此以感謝軍人、公務員、教師的辛勞與奉獻，在秋高氣爽的好時節裡，帶著家人、好友、情人，來一趟重返榮耀的金門之旅吧！

即日起至2018年12月31日前出發去金門，同行的旅客只要有一位是軍公教人員或榮民者，兩人以上即可成行，可先至遠東航空官方網站預定週日至週四，且從本島出發至金門的優惠機票，在報到劃位當日，出示軍公教證、金門退伍令、榮民證，即可享有55折之購票優惠。以「台北─金門」之來回機票為例，原價為7,306元，透過「金門雙享砲55專案」，兩人成行僅要4,018元，立刻現省3,288元。

遠航發言人盧紀融表示，對於軍公教、榮民，以及所有在世界上各個角落為社會付出的英雄，遠東航空一直以來都抱持著感謝、敬佩的心情，同時也懷著同樣的信念、感恩的心情，渴望一同回饋社會，因此特別選在九月軍人節、教師節的日子裡，針對軍公教人員、榮民，推出「金門雙享砲55專案」，歡迎軍公教、榮民之旅客一同攜伴搭乘遠東航空遊金門！

金門副縣長吳成典指出，金門的前途靠開放與回家，開放是對台灣本島與大陸民眾都歡迎，回家則是爭取在台灣30萬鄉親與在東南亞60萬鄉親返鄉探親旅遊，金門雖小卻有多達一百個景點，交通非常便利。遠航總經理李承仲透露，藝人吳尊就是金門人，家人移居汶萊，是吳副縣長的堂弟。

來到金門觀光的旅客，也可以搭配金門縣政府觀光處特別推出6種優惠旅遊活動：

活動一：住宿優惠活動「大膽島英雄老兵住宿烈嶼」

參加大膽島遊程登島遊客(以金門退役之遊客優先，並且非金門縣籍遊客為主)於登島前後入住烈嶼鄉合法民宿達1天以上，送400元旅遊住宿券1張（限2歲以上，單趟以請領一次為限)。

活動二：金門老兵專屬活動「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」，遊客憑「金門退伍令、切結書」，每人可至機場領金門高粱十景酒之「樓重莒光」酒、貢糖。揪團達10人以上，每團(以團計)可另領取金門高粱紀念酒乙瓶。

活動三：情侶甜蜜活動「金喜假期浪漫金門島」，完成線上報名，並且利用臉書或Instagram、微信分享來金旅遊體驗照片PO文並tag景點+互動體驗文字。即可體驗新東方嫁衣一次，更贈送愛情主題酒1瓶、2件T-shirt等多項好禮。

活動四：古道巡禮優惠活動「台灣小百岳·太武山古道攀登之旅」，遊客憑來金7日內機票，於尚義機埸旅服中心或水頭碼頭旅服中心兌換價值50元之消費抵用卷1張，可於「蔡厝旅遊資訊站」使用。

活動五：遠航獨家合作優惠活動「免費電瓶車暢遊古寧頭」

憑遠東「金門雙享砲55專案」登機證，至遠東航空金門站櫃檯換取「免費電瓶車2小時導覽體驗券」，可享有電瓶車免費體驗遊古寧頭（原價250元）。

活動六：遠航獨家合作優惠活動「大膽島船票500元折價券」

憑遠東航空登機證，至遠東航空金門站櫃檯，可兌換大膽島傳票500元折價券。

以上活動參考網站：https://goo.gl/SjuRwu。

想來一趟愜意的旅行，又不想花大錢嗎？5種超優惠方案，結合遠東航空「金門雙享炮55專案」，隨著秋意漸濃，在涼爽的秋日裡，不妨來一場金門戰地、古蹟的巡禮吧！詳細方案辦法請參考活動單位官方網站。

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