《時來運轉》單場暨場中投注 - 台灣首場金腰帶職業拳王爭霸戰

2018台灣首場金腰帶拳王爭霸戰月底開打。(中華民國拳擊發展協會提供)

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月26日~10月2日)

1.「拳擊-台灣首場金腰帶職業拳王爭霸戰」：提供冠軍投注。

本週末將在台北舉辦的首場金腰帶職業拳王賽事，台灣運彩提供冠軍投注，喜歡拳擊的朋友可以買票到現場支持，或是買彩券支持精彩的拳擊。

‧渡邊卓也 vs 派彭·洛克漢 獲勝拳手賠率：渡邊卓也1.08倍、派彭·洛克漢4.50倍。

‧黃文斯 vs 賈魯絲里 獲勝拳手賠率：黃文斯1.45倍、賈魯絲里2.15倍。

2.「高爾夫球-萊德盃」：提供冠軍投注。

本週末舉行的萊德盃高爾夫球賽，將分為美國隊與歐洲隊，台灣運彩提供冠軍投注，預測誰能拿下本屆冠軍。

‧「萊德盃獲勝隊伍」賠率：美國隊1.60倍、歐洲隊2.05倍、平手10.00倍。

3.「網球-WTA武漢公開賽」：適時提供單場及場中投注。

WTA武漢公開賽進行到32強，眾家女子網球好手哈麗普、沃茲妮雅琪等即將上場爭后，台灣運彩精選賽事提供單場或場中投注。

4.「美國職棒 」：提供8場單場或場中投注。

最後一週例行賽事，本週鎖定美聯賽事。鎖定洛杉磯天使大谷翔平本季例行賽出賽最後身影，9/27(四)對德州遊騎兵、9/29(六)-9/30(日)對上奧克蘭運動家，台灣運彩都提供單場及場中投注。

5.「日本職棒」：提供8場單場或場中投注。

本週末9/29(六)-9/30(日)廣島東洋鯉魚出戰讀賣巨人、9/30(日)-10/1(一)西武獅對上日本火腿鬥士，兩支第1名隊伍目前狀態佳，兩支聯盟第3名的球隊：巨人和火腿要小心應戰。

6.「足球」：提供30場單場或場中投注。

9/27(四)美國公開盃將上演冠軍爭霸，由費城聯對上休士頓發電機。

週末則有14場五大足球聯賽以及日甲足球提供消費者投注，喜歡足球的朋友千萬別錯過。

(中時電子報)

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