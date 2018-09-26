舊衣環保袋 中市府「大中袋福」獲專利認證

2018年09月26日 14:36 中時 盧金足

台中市政府沙鹿區清潔隊發揮巧思，將淘汰舊衣製作各式環保袋，並以「大中袋福」在地化名稱申請註冊商標。（圖／台中市府提供）

環保袋好用、好看到申請專利？沒錯！台中市環保局宣導民眾減少使用塑膠袋，清潔隊發揮巧思，將淘汰舊衣製作各式環保袋、冰霸袋及零錢包，以「大中袋福」具在地化的名稱

，向經濟部智慧財產局申請商標註冊登記，並經核發中華民國商標註冊證。

環保局表示，市府推廣資源回收再利用，由沙鹿區清潔隊運用舊衣回收業者淘汰的舊衣，發揮沙鹿區傳統成衣產業的優勢，將舊衣製作成各式環保袋，並以「大中袋福」具在地化的名稱，向經濟部智慧財產局申請商標註冊登記，並經核發中華民國商標註冊證。

環保局說明，「大中袋福」商標的設計，由弘光科技大學文化創意產業系學生設計，看到清潔人員的辛勞付出，深覺資源回收的重要性，於是自願利用所學專長，義務幫忙設計「

大中袋福」的商標。

設計理念以資源回收標章結合雙喜鹿圖案，代表從沙鹿區傳統成衣產業出發，塑造環保新概念，將廢棄的舊衣變為幸福滿滿的福袋，深具資源回收「福祿」雙全的意涵。

環保局長白智榮說，盼藉由「大中袋福」商標註冊拋磚引玉

，呼籲市民朋友一起回收愛地球，讓資源可以循環再利用，發揮巧思就能達到資源回收、垃圾減量的效果。

(中時 )