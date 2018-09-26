舊衣環保袋 中市府「大中袋福」獲專利認證

「台中好環保」大中袋福原設計圖，充滿創意又實用。（圖／台中市環保局提供）

友善列印
中時
台中市政府沙鹿區清潔隊發揮巧思，將淘汰舊衣製作各式環保袋，並以「大中袋福」在地化名稱申請註冊商標。（圖／台中市府提供）

環保袋好用、好看到申請專利？沒錯！台中市環保局宣導民眾減少使用塑膠袋，清潔隊發揮巧思，將淘汰舊衣製作各式環保袋、冰霸袋及零錢包，以「大中袋福」具在地化的名稱

，向經濟部智慧財產局申請商標註冊登記，並經核發中華民國商標註冊證。

環保局表示，市府推廣資源回收再利用，由沙鹿區清潔隊運用舊衣回收業者淘汰的舊衣，發揮沙鹿區傳統成衣產業的優勢，將舊衣製作成各式環保袋，並以「大中袋福」具在地化的名稱，向經濟部智慧財產局申請商標註冊登記，並經核發中華民國商標註冊證。

環保局說明，「大中袋福」商標的設計，由弘光科技大學文化創意產業系學生設計，看到清潔人員的辛勞付出，深覺資源回收的重要性，於是自願利用所學專長，義務幫忙設計「

大中袋福」的商標。

設計理念以資源回收標章結合雙喜鹿圖案，代表從沙鹿區傳統成衣產業出發，塑造環保新概念，將廢棄的舊衣變為幸福滿滿的福袋，深具資源回收「福祿」雙全的意涵。

環保局長白智榮說，盼藉由「大中袋福」商標註冊拋磚引玉

，呼籲市民朋友一起回收愛地球，讓資源可以循環再利用，發揮巧思就能達到資源回收、垃圾減量的效果。

(中時 )

遠東航空新機報到！「金門雙享砲… 國內再增4例登革熱 7歲男童折騰4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。