跟著網紅探索星級旅館 上傳壯遊經驗抽住宿券

2018年09月26日 14:46 中時 王思慧

交通部觀光局今選在四星級慕軒飯店舉辦網紅分享茶會，除發表新的星級旅館主題影片，強也邀請冒牌生、帆帆貓、江杏等網紅分享在雲嘉南、新竹、澎湖旅遊經驗。根據統計，台灣旅客54％會選擇四星級以上旅館，因此觀光局鼓勵民眾入住星級旅館，讓旅遊更舒適安全。現在只要上傳個人壯遊經驗，就有機會獲得星級旅館住宿券。

觀光局表示，台灣有遍及各城鄉將近500家的星級旅館，各有不同面貌，有高質感的頂級飯店、有歡樂的親子飯店、有悠遊休閒的渡假飯店、有書香氣息的特色飯店，民眾如何選擇優質的飯店住宿，讓旅程享有一個舒適、安全、乾淨及衛生的休息住宿空間，通過星級旅館評鑑的旅館即有這樣的特質，且各有品牌特色與服務區隔，民眾只要辨識「星級旅館」品牌標章，只要有「星」，就是好旅館。

依據一項國際發布的「全球旅遊意向調查」，亞太地區客源有44%會選擇四星級以上的酒店或旅宿，有34%選擇一到三星級酒店，有19%選擇青年旅館或民宿，而台灣旅客出國也有54%過半數選擇四星級以上旅宿，30%選擇一到三星級旅宿(多選項)，表示國內外旅客對於星級的選擇有它的依賴度及公信力。

「星級旅館評鑑」是觀光局從2009年起，為了協助旅館業易於在國際市場行銷，同時透過評鑑的標準來提升服務水準，進而與國際接軌所訂定的。觀光局每年透過相關的宣傳推廣來提高星級旅館的能見度，在政策面也多以星級旅館為優先考量，希望可以在台灣建立星級旅館的優質品牌。

星級旅館宣傳活動正由網紅體驗全國6條旅遊路線及住宿，並陸續拍攝影片分享，現在立即到粉絲專頁上查看活動內容，上傳分享個人壯遊經驗，即有機會獲得星級旅館住宿券。

(中時 )