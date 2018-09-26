國內再增4例登革熱 7歲男童折騰4次確診

2018年09月26日 14:59 中時 陳志祥

只要出現發燒、嘔吐、肌肉關節痠痛與出疹等症狀，一定要懷疑是否登革熱上身，因為新北市新增1例7歲男童反覆看病4次，飽受折騰，最後仍然確診為登革熱，不僅自己受苦，同時也妨礙疫情防治。

疾病管制署今（26）日公布國內新增4例本土登革熱病例，分別為台中市2例、新北市及高雄市各1例，個案為3女1男，年齡介於7歲至30多歲，發病日在9月11日至18日之間。

台中市個案分別居住東區富仁里及太平區新光里，兩人發病日相同，且潛伏期間均有東區某國小活動史，一是家長、一是老師，研判為一起校園群聚事件，感染源在該國小。

為防範疫情擴散，台中市政府這2天持續在該校進行擴大疫調，針對校園周邊400公尺進行化學防治及戶外空間（陽台、頂樓、防火巷等）的強力孳清。

新北市個案居住新莊區立泰里，個案活動地以住家、學校為主，由於個案學校鄰近高風險場域的營盤里菜園，研判感染與菜園相關。另外，高雄市個案居住三民區正興里，潛伏期間活動地以住家及工作地（正興里）為主。

尤其新北個案只有7歲，一開始發病只是發燒、接著嘔吐與腹瀉，再來是肌肉痠痛，因此反覆就診4次才確定感染登革熱，飽受折騰，這說明了登革熱臨床確診的困難度。

疾管署副署長莊人祥表示，可能因為下雨影響而有散發個案出現，只是這些個案平均通報期為6天、最長9天，顯示警覺性仍要加強，雖然近期病例數下降，但往年登革熱高峰期在9、10月，仍然不能掉以輕心。

由於近期新增個案多在非原疫情風險區，莊人祥提醒民眾有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀儘速就醫；醫療院所如遇有疑似症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

今年以來，國內累計134例登革熱本土病例，台中市72例、新北市39例、高雄市10例、彰化縣7例、臺北市及嘉義縣各2例、桃園市及台南市各1例。

(中時 )