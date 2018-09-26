被抓包！嚴永秋連2年考察報告字跡竟不同 網友全怒了

無黨籍新竹縣議員嚴永秋(左)赴南歐考察報告挨批，竟回：我又不是作家。 (圖／翻攝自嚴永秋臉書)

友善列印
中時電子報
嚴永秋2016年4月至日本的考察報告。（圖片取自新竹縣議會）
嚴永秋去年4月赴北歐考察心得報告。 (圖／翻攝自PTT)

有網友在ppt上爆料，新竹縣無黨籍議員嚴永秋去年的13天南歐考察報告，僅有4行、42個字，錯字連篇外，還有眼尖網友發現，嚴永秋於前年到日本的考察報告，簽名字跡、內文都與2017年南歐考察時的不一樣，且心得文只有5句話，2篇報告應皆是找不同人代筆。

《上報》報導，網友在PTT爆料，嚴永秋於2017年4月12日至24日，前往南歐考察13天的心得報告，「1.人很善良，在那古蹟保侟（應是存）的很完整，很原使（始），不會使人破（壞）。2.環境綠美化，空氣很好，交通便利，值得我們界進（借鏡）」僅有42個字，還錯字連篇，被網友糾正。

另有眼尖網友查閱新竹縣議會資料，發現嚴永秋於2016年4月到日本的考察報告，僅「日本群馬鬱金香公園和群馬芝櫻花海，不管到那個景點都很乾淨，也不會亂丟垃圾，不像我們台灣走到那就是有人亂丟垃圾，值得讓我們更該檢討了」5句話，連簽名字跡都與2017年南歐考察時的不一樣。2篇報告應皆是找不同人代筆。

引起網友熱議，有網友說，「小學生的日記嗎？」、「拿我們辛苦的納稅錢去玩13天，心得卻連13行都湊不出來」、「花公帑去旅遊，心得草草了事」、「切心」。

(中時電子報)

陳致中夜奔招待所 謝寒冰：用實際行動北漂
白天愛打盹想睡 研究：恐阿茲海默症上身
把機艙門當廁所門 男子首次搭機險釀空難

陸人來台許可辦法變嚴？移民署：… 台北》砍不砍柯P二備金？ 高嘉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。