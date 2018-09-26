被抓包！嚴永秋連2年考察報告字跡竟不同 網友全怒了

2018年09月26日 14:55 中時電子報 戴安瑋

嚴永秋2016年4月至日本的考察報告。（圖片取自新竹縣議會）

嚴永秋去年4月赴北歐考察心得報告。 (圖／翻攝自PTT)

有網友在ppt上爆料，新竹縣無黨籍議員嚴永秋去年的13天南歐考察報告，僅有4行、42個字，錯字連篇外，還有眼尖網友發現，嚴永秋於前年到日本的考察報告，簽名字跡、內文都與2017年南歐考察時的不一樣，且心得文只有5句話，2篇報告應皆是找不同人代筆。

《上報》報導，網友在PTT爆料，嚴永秋於2017年4月12日至24日，前往南歐考察13天的心得報告，「1.人很善良，在那古蹟保侟（應是存）的很完整，很原使（始），不會使人破（壞）。2.環境綠美化，空氣很好，交通便利，值得我們界進（借鏡）」僅有42個字，還錯字連篇，被網友糾正。

另有眼尖網友查閱新竹縣議會資料，發現嚴永秋於2016年4月到日本的考察報告，僅「日本群馬鬱金香公園和群馬芝櫻花海，不管到那個景點都很乾淨，也不會亂丟垃圾，不像我們台灣走到那就是有人亂丟垃圾，值得讓我們更該檢討了」5句話，連簽名字跡都與2017年南歐考察時的不一樣。2篇報告應皆是找不同人代筆。

引起網友熱議，有網友說，「小學生的日記嗎？」、「拿我們辛苦的納稅錢去玩13天，心得卻連13行都湊不出來」、「花公帑去旅遊，心得草草了事」、「切心」。

(中時電子報)