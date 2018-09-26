陽明校務會議決議 啟動合校機制

陽明大學校景一隅。（陽明大學提供）

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旺報

陽明大學今（26）日召開臨時校務會議，針對「是否啟動合校」，會中經校務會議代表投票表決，同意啟動合校，校方強調，未來將秉持公開、透明、審議、參與四項原則，討論合校對象的優先順序，以求中長程校務穩健發展。

陽明大學指出，校務會議應出席96人，今日實際出席89人，已達法定開會門檻。本次議案採記名投票，共計73名校務代表同意，達陽明大學校務會議規則2分之1代表出席，重大議案3分之2代表同意之法定門檻。啟動合校程序後，陽明大學未來將決定合校對象優先順序，確定對象後組成工作小組與合校對象議約，後續仍需再由校務會議審查，再將結果送教育部審查。

陽明大學表示，該校於5月召開第51次校務會議，全體代表一致認為，目前正面臨高教關鍵時刻，應重新檢視學校發展方向，決議成立中長程校務發展小組，成員涵蓋各學院代表、教師、大學部與研究所學生、行政人員、附設醫院院長及校友會代表等，針對維持現狀、擴校、合校、與其他單位加強合作四項策略蒐集資料。

陽明大學指出，自6月到昨日止，校內中長程校務發展小組共計召開8次會議，並先後拜訪交通大學、清華大學與教育部，今日資料送交校務會議討論，由校務代表投票表決，達成同意啟動合校結論。

陽明大學表示，本次中長程校務發展小組，秉持公開透明與程序正義原則，充分讓各方表達意見，相關會議資料亦全數上網公開。未來各階段，陽明大學也將依循相同原則，確保各方權益，敞開心胸討論合校議題。

(旺報 )

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