台北》砍不砍柯P二備金？ 高嘉瑜和秦慧珠吵翻天

2018年09月26日 15:02 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲任內連2年通過史上最高二備金12.5億元，但許多項目動支又不執行，遭議員質疑浮編亂報，今年市府自砍成10億元送議會闖關。今早財委會審查預算，議員秦慧珠主張刪減，與持異見的高嘉瑜吵翻天，秦直指高「不要為了討好柯文哲就來質詢我」，高則回嗆「妳預設明年市長會是柯文哲？」場面火爆。。

秦慧珠今在財委會指出，過去郝龍斌時期二備金送來幾乎有打折，柯文哲連年編列史上最高二備金，實際動支數卻只有一半，甚至很多動支核准卻沒執行，近年二備金決算都只用3分之1，執行能力完全不及格，如果議會毫無考核把關能力，直接讓他通過10億，那就是議員失職，她主張給9.5億就好。

不過，高嘉瑜聽聞直說，二備金執行率最低的一次是在郝龍斌任內，按秦慧珠邏輯，難道郝是爛市長，當年給預算的議員是爛議員？她認為應監督的是二備金動支項目是否符合臨時、必須、急難需求，秦不該拿執行率來比喻。

秦慧珠聽聞抗議說，議員發言內容不列為質詢內容，這是議會內規，她怒嗆高嘉瑜，「妳要討好柯文哲，不要點名我質詢」，這樣算什麼東西？袒護成這樣，不覺得丟臉嗎？

高嘉瑜反嗆，這件事跟柯文哲有什麼關係，現在是討論明年二備金預算，秦難道預設明年市長會是柯文哲？要她不要亂扣帽子。

眼看兩人吵得不可開交，被視為友柯議員的陳建銘、徐世勳都緩頰說，二備金是要做應變之用，不該考慮執行率，若遇天災、登革熱等突發事件，這些錢會不夠用，建議通過10億元；議員林瑞圖也表示贊同，還誇柯過去用不完是因為他節省。

不過，秦慧珠強調，市府每年有另編7億災害準備金，過去都只花1億多，災害應變跟二備金是兩回事，堅持應砍成9.5億；最後，委員會召集人鍾小平裁示，財委會不做結論，全案保留直接送大會處理，待政黨協商再討論。

(中時 )