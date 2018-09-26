被女兒念冷氣開24小時 90歲老翁竟離家出走

顧姓老翁（中）日前和女兒口角離家，幸被熱心計程車司機和警察尋回。（馮惠宜翻攝）

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中時

今年入夏以來天氣炎熱，太平區1位近90歲的顧姓老翁直呼受不了，其女見父親貼心買一台冷氣給父親吹，老翁卻如獲至寶每天24小時不間斷開著，近日秋意漸濃，早晚溫差大，老翁不慎感冒，女兒勸他不要一直開冷氣，老翁卻生氣離家出走，所幸熱心計程車司機發現及新平派出所員警協助，順利護送老翁回家，也當起和事佬緩和老翁的情緒。

太平警分局新平派出所巡佐賴鶴元、警員陳建勝日前下午3時許執行巡邏勤務，巡經新平路3段附近，忽有計程車駕駛向員警示意，原來是車內載著一名迷失老翁，老翁一下車就氣呼呼的，直嚷嚷女兒不是，惟他說著濃濃的口音，讓員警一時摸不著前因後果，也無法清楚表達身分及住處，當時員警先安撫老翁情緒，並帶返派出所安置，最後透過「警用人臉辨識系統」搜尋數十筆資料，確認顧姓老翁的身分及住處後，順利護送返家。

老翁的女兒見到警方帶著父親返家時，非常感謝員警熱心服務，也私下透露，父親因近90歲了，有些失智及重聽現象，並稱今年夏天天氣很熱，就貼心買台冷氣給他吹，之後就一整天24小時開著冷氣，結果感冒了，也是堅持要開冷氣，勸他也沒有用，還氣到鬧彆扭偷偷離家出走，兩位員警也貼心擔任和事佬，順利化解父女間的摩擦。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )

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