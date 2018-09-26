花博搭台鐵 后里、豐原站平均10分鐘1班車

2018年09月26日 15:12 中時 盧金足

台中市府協調台鐵增加列車班次，花博期間將班班停靠后里站與豐原站，兩站平均每10分鐘1班車。（台中市府提供）

花博期間台中市預期將湧進800萬以上參觀人潮，搭台鐵火車快易通！市府交通局研擬完整交通輸運計畫，將火車視為最重要的交通工具，成功協調台鐵於花博期間后里站增停自強號，后里豐原兩站平均每10分鐘即有1班車；海線不論平日假日也都加開區間車，預估每日鐵路運輸花博遊客將高達20萬人次。

台中市府交通局長王義川表示，搭火車看花博是最佳交通選擇，推薦民眾多搭乘台鐵及公車等大眾運輸，便捷又省力。且自10月1日開始，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費政策，也能輕鬆遊台中各特色景點。

為縮短遊客候車時間，加強台鐵運能，市府協調台鐵增加列車班次。花博期間，將班班停靠后里站與豐原站，兩站平均每10分鐘1班車；后里站並規畫假日及花博開閉幕日增停6班次自強號列車。

王義川指出，山線鐵路於平日加開5班次區間車、增加9班次區間車、連續假日再多開13班次區間車。為服務購買星光票夜間觀賞的民眾安心遊園，方便返家，后里站末班時刻調整為晚上11時。

海線鐵路部分，則於平日加開2班次區間車、假日及連續假日增加4班次區間車，並視車輛運用情形及旅運需求，機動加開班次，以即時疏運旅客，縮短乘車及候車時間。

交通局預估，花博期間山海線鐵路每日可增加服務7200人次、例假日每日最高可增加疏運1萬8000人次，如再加上現有台鐵班次，預估平日透過鐵路可輸運約20萬5000人次，假日則有約21萬8000人次到花博園區。

此外，台中鐵路高架化10月將第二階段通車，啟用栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座全新通勤站，將提升台中市內搭乘鐵路的可及性及便利性，屆時台鐵也將進行列車改點調整，市府確認班次後，會盡速公布配合花博的園區火車時刻表。

(中時 )