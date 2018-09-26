oBike亂葬崗現台大 丁守中批柯文哲逢郝必反造成亂象

丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台大水源校區拖吊場成共享單車oBike亂葬崗，國民黨台北市長參選人丁守中今早不但在臉書發出祭oBike文，更在會勘現場時痛批oBike不負責任，根本不是共享經濟。反倒是台北市長柯文哲昔日對oBike毫不保留地推崇，無視無樁式腳踏車在世界各大城市已造成災難性問題，甚至在市政會議宣傳「Youbike會被oBike消滅」，顯示柯文哲不懂專業、逢「郝」必反，才出現這樣的亂象。

丁守中強調，當初Youbike成功，是因為有前市長郝龍斌全力推動，結合他推動的悠遊卡，才有穩定的品質和井然有序的城市單車系統。柯文哲不了解國際趨勢，又沒有管理，才出現嚴重亂象。

他也強調，將來當市長，不會容許這樣的腳踏車租賃業亂象繼續下去，市府對obike要積極負責管理。市民更不希望台北市政都變成柯文哲沒有專業的犧牲品。

無樁共享單車品牌oBike來台後出現許多違停亂象，任意佔用人行道，媒體也揭發台灣大學水源校區拖吊場內oBike堆積如山，超過1200輛，卻不見業者處理。丁守中今天前往會勘前也在臉書發出以文言文撰寫的祭文弔念集體亂葬的oBike，諷刺「柯政」真的猛於虎，整個台北宛如柯文哲的遊樂場。

丁守中批評，oBike只是不負責任的腳踏車租賃業，所以他去年就已經在臉書上提醒，共享經濟是把自我閒置設施、資源或能力，以較低費用跟社會大眾分享，但oBike完全不是共享經濟的一環，各國實驗都已失敗，其經營模式須加強有效管理，有固定停車點，否則不會成功，更將造成市政負擔。但這種典型始亂終棄的作法，柯文哲卻高度推崇。顯示柯文哲市政不夠專業。

丁守中強調，柯文哲的不專業，導致即使郝市府好的市政都反對，例如士林北投的工程園區第一期工程已經完成，柯文哲卻三年多沒有動作，就這樣閒置在那裏；因此柯文哲的不專業已經讓台北市政變成犧牲品，為市民帶來更多問題。

(中時電子報)

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