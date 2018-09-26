日美髮雜設計師展手藝 弘光學生開眼界

日本頂尖設計師宮脇華織(左二)到弘光科大進行技術交流。（陳淑娥攝）

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日本美髮雜誌社長率設計師訪弘光科大，進行義剪及技術交流。（陳淑娥攝）
日本SNIP Style雜誌社長加藤恭司率團訪弘光進行技術交流。（陳淑娥攝）

日本美髮雜誌社長25日率頂尖設計師抵達弘光科大，不僅進行技術交流、發表最新時尚流行創意髮型，更主動為校內弱勢學生服務義剪。美髮系主任王曉芬表示，日本各地不同沙龍店的設計師前來，特別是宮脇華織是比賽的常勝軍，吸引不少學生爭相觀看。

SNIP Style雜誌社長加藤恭司率團，帶領日本當地頂尖設計師宮脇華織及來自東京、名古屋、靜岡等不同都市的設計師共9位，25日抵達弘光科大，進行為期兩天的交流。

26日發表最新時尚創意流行秀，由弘光兩位美髮系學生擔任模特兒，前一天下午開始做造型，過程中，宮脇華織覺得顏色染的不對，要求再染第二次，力求呈現最有創意的髮型。學生陳孝恩、葉冠蒂說，他們都是第一次染上金黃髮色，頂著新造型覺得很新鮮。

王曉芬表示，透過曼都集團的air品牌介紹，讓日本知名雜誌社及設計師進駐校園，該雜誌以時尚、流行、創意為主，內容提供給專業的美髮人士觀看，推廣美學概念，這次社長號召日本各地不同沙龍店的設計師前來，把日本最新的美髮技術分享出來。

9位設計師在校園進行義剪，吸引不少學生觀看學習，宮脇華織表示，日本發生311地震時，她剛好在台灣教學，看到台灣人不分國際發揮愛心捐款幫助日本，因此抱著感恩的心回饋台灣。加藤恭司說，義剪活動進入校園，除了技術交流、讓日本設計師學到異國文化，台灣的學生也可學到流行技巧。

擔任設計師助手的袁嘉妮說，日本設計師剪髮技巧，跟台灣很不同，近距離觀看學習到不同手法；學生高子涵表示，到日本實習只在單一個沙龍髮廊店，每個店的風格不同，這次擔任助手可以看到不同區域設計師的技巧，學到很多新知識。

(中時 )

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