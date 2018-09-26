老舊市場潛在風險多 市議員鄭功進盼成立市場處加速全面翻新

2018年09月26日 15:13 中時 陳世宗

台中市政府經發局市場科負責管理的公有零售市場總數共有42處，相較於台北市市場處，所管轄的41處公有零售市場有過之無不及。市議員鄭功進26日為全市老舊市場向市長林佳龍建言，強調6都僅剩桃園與台中尚無市場處，建議進行組織調整投入更多預算與人力，全面翻新老舊市場。

鄭功進說，9月中旬苗栗苑裡公有零售市場，因大批連棟的老建築及鐵皮屋所串連而成，缺乏完善消防設施，火勢一發不可收拾，超過30間店面和知名小吃店頓時陷入火海；台中市超過30年以上公有零售市場超過30處，市府若不趁早進行安檢與配套，稍有不慎恐釀成難以挽回遺憾。

鄭功進指出，105年市政總質詢時，他就向市長力諫應盡早成立市場處！又事隔兩年，台北市市場處的預算編制從當年8倍拉到13倍，如東南區的合作、南門、南興、工學、大智，及第三市場都缺乏完善指標與動線規畫，部分市場甚至有老舊電線安全問題，攤商擺設也恐影響行人安全。

鄭功進強調，他相信只有即刻進行市場處的升格規畫，並全力推動老舊市場的翻新，才能讓民眾買的放心、吃的安心。市長林佳龍當場承諾，將成立組織編制轉型小組，優先納入議員的提案；同時加碼將投入老舊市場翻新的預算倍增，以目標管理方式，讓人民真正有感。

(中時 )