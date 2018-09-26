訂毒藥駕鑑定標準 法醫研究所邀李昌鈺演講

知名旅美鑑識專家李昌鈺(左)26日拜會法務部長蔡清祥(右)。(法務部提供)

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中時
陳志賢

國內交通事故針對酒駕已訂出執法標準，但駕駛人因醫療藥物、濫用藥物、或自身健康因素「帶病駕駛」，迄無法定標準。為此，法務部法醫研究所今舉辦交通事故法醫鑑識國際學術研討會，邀請知名旅美鑑識專家李昌鈺專題演講，提供國內法醫交通事故鑑識領域的方向。

李昌鈺會前特別拜會法務部長蔡清祥，蔡清祥致贈李台北監獄收容人製作的漆藝筆，李則回贈其最新著作「世紀奇案」。

法務部法醫研究所今天舉辦交通事故法醫鑑識國際學術研討會，邀請旅美鑑識專家李昌鈺演講「交通事故法醫鑑識及DNA鑑定新趨勢」，另邀請國內法醫鑑識及病理醫學專家學者舉辦座談會。

法務部指出，因應法醫研究所執行交通事故4年期科技計畫，交通事故與生活息息相關，我國意外死亡案例中，也以交通事故最多，不過，目前有關交通事故的刑責制定及法律還有要克服的挑戰。

有關不安全駕駛的認定，駕駛人酒精濃度超過每公升0.25毫克，即構成違法，但對醫療藥物或濫用藥物的駕駛人，目前則沒有制定衡量的標準；此外，有些駕駛因健康因素造成事故，對用路人具有潛在的危害，但到了法院審理階段，舉證卻有困難，法醫研究所因此提出計畫，希望能有助於釐清不安全駕駛的因素並制定執法標準。

李昌鈺演講就世界各國有關交通事故的案例與與會者分享經驗，並提出預防策略，同時也介紹世界各國的DNA發展趨勢、DNA檢體貯存機制，及建構DNA檢體庫等策略，提供我國法醫鑑識領域的新方向。

(中時 )

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