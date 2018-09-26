影》收緊你的腿！女不滿地鐵男腳開開 整瓶漂白水潑對方胯下

2018年09月26日 15:43 中時電子報 吳映璠

收緊你的腿！俄羅斯一位女大生安娜（Anna Dovgalyuk）日前在個人Youtube頻道上傳一支短片，片中她手裡拿著寶特瓶裝漂白水，對準地鐵裡一個個張開腿坐著的男生胯下狠狠倒下去。安娜自稱是社會運動家，她說這種腿開開的坐姿充滿男性沙文主義，應該要被懲罰。

俄羅斯女大生安娜朝腿開開男乘客胯下潑灑漂白液，希望喚醒大眾關注開腿族議題。

根據「今日俄羅斯」（RT）報導，安娜已經不是第一次用行動表達她的態度，她去年10月也曾上傳一支影片，片中一名女子在人來人往的聖彼得堡地鐵站中央掀起紅色洋裝、露出黑色底褲，抗議偷拍狼的可惡行徑，那支影片讓她聲名大噪。這次安娜同樣選擇在聖彼得堡地鐵站對「開腿族」（Manspreading）下手，她說寶特瓶裡裝的是以1比5稀釋過的漂白水。

安娜去年10月上傳影片抗議偷拍狼行徑，片中一名女子在聖彼得堡地鐵站掀開紅裙、露出黑色底褲。

安娜指出之所以用這種方式懲罰開腿族，是希望在開腿族褲子上留下永恆印記，「這樣其他人看到後就會知道到底是哪個器官控制了男性的行為。」

安娜25日才在個人Youtube頻道上傳這支影片，不到一天點閱率就超過800萬人次，不過看起來不贊同她的人比較多，影片按讚人數有1,600人，不讚人數卻達3.2萬人。

影片底下留言也多語帶諷刺。一名網友指出漂白水可能會灼傷皮膚，也有網友說漂白水會破壞衣服料子，甚至腐蝕口袋裡東西，「這根本是犯罪行為，虧她還是法律系學生」。

還有網友大罵「這女的根本是垃圾，應該要被抓去關」。

安娜說懲罰完了聖彼得堡的壞男孩，下一站瞄準莫斯科和喀山，她要帶著她的正義漂白水去矯正那邊的開腿男。

紐約地鐵站貼出禮儀標示，呼籲乘客避免腿開開行為。（圖／紐約大都會運輸局）

「開腿族」指的是在捷運等大眾運輸工具上常看到腿張得很開，以至於影響到別人，甚至占了兩個位置的坐姿。這個詞在美國、英國、土耳其及加拿大引起廣泛討論，甚至在部分歐美地區出現反開腿族運動，希望藉此規範男性乘客。

(中時電子報)