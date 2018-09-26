宜蘭》選情陷困境 蔡英文：戰到最後一刻創造奇蹟

2018年09月26日 15:28 中時 曾薏蘋

民進黨行動中常會的「中常會去哪」系列活動今登場，首場移師選情堪慮的宜蘭縣。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統致詞時表示，堅持戰到最後一刻的奮戰精神，就是創造奇蹟。(曾薏蘋攝)

蔡英文希望大家支持陳歐珀。(曾薏蘋攝)

民進黨行動中常會的「中常會去哪」系列活動今登場，首場移師選情堪慮的宜蘭縣；身兼民進黨主席的蔡英文總統致詞時表示，堅持戰到最後一刻的奮戰精神，就是創造奇蹟，希望大家支持奮戰不懈的陳歐珀，再創宜蘭新奇蹟，讓宜蘭成為台灣的英雄之鄉。

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀選情拉緊報，民進黨全力搶救，最近在宜蘭縣的行程，不斷加碼；蔡英文上週日中秋連假期間，赴宜蘭陪同陳歐珀拜廟，今在宜蘭開完行動中常會後，蔡英文再陪同拜廟，晚間繼續在宜蘭縣百工百業大型造勢。

由於陳最近幾份民調，都和國民黨候選人林姿妙差距有十幾個百分點；陳歐珀受訪表示，他的民調都一直往上升，當然會更加努力，並鞭策自己，希望在最後贏得勝利，且有信心，相信宜蘭縣鄉親，未來選舉，透過電視辯論或相關媒體的呈現，可以把候選人對於未來宜蘭縣的願景、政策，說得更清楚。

陳歐珀今在宜蘭縣，日前遭監察院彈劾的代理縣長陳金德及黨內宜蘭公職候選人陪同下，發表運動產業政見。陳歐珀宣示，未來將徵求中央跟地方資源結合，成立「宜蘭縣運動產業發展委員會」，推動十二鄉鎮一鄉一運動，要將宜蘭打造為運動產業基地。

蔡英文聽取報告後指出，「中常會去哪」系列，是讓中常委會到台灣地方深入了解地方發展和需求，看看鄉親如何創造在地產業。民進黨是台灣人支持而興起的政黨，從來沒有忘記來自各地民眾的殷切期待和激勵。

蔡英文說，這次從宜蘭起步，來看綠色執政的典範縣市，如何藉由地方創意和活力，透過新興產業，結合地方特色，再創地方新生和奇蹟。宜蘭縣環境得天獨厚，適合發展競技運動，陳歐珀提出的計畫，會在他當選縣長後一一實踐，讓宜蘭成為體育產業新的基地。

(中時 )