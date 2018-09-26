嘉義》遭批教育力最後一名 涂醒哲陣營諷黃敏惠：眼睛沒睜開

遭批教育力最後一名，涂醒哲陣營諷黃敏惠「眼睛沒睜開」。（呂妍庭攝）

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前嘉義市長黃敏惠今發表教育政見，不忘批評現任市長涂醒哲讓嘉市教育力退步到全國最後一名。涂醒哲競選總部引述涂醒哲發言回應，嘲諷黃敏惠還在迷戀過去民調的假象中，「實在很悲哀」，列舉涂醒哲多項政績，嘲諷黃敏惠「根本沒有睜開眼睛看一下嘉市教育進步的現狀」。

涂醒哲競選總部表示，涂醒哲任內推動食農教育，完成黃敏惠一籌莫展的國民運動中心，光是這兩樣，黃敏惠就應該「感到慚愧」，再加上涂市府完成領先全國，全數國中小及公幼建置現地型地震預警系統、28所國中小裝設警民連線，設置緊急求救按鈕、成立2所自造教育中心等，反問「這些紮紮實實的政績，是某些不公正、不透明、不完整的民調可以顯示的嗎？」

涂醒哲競選總部指出，今年7月遠見雜誌2018縣市總體競爭力調查中，嘉市和新竹市連袂搶進第3、第2名，只輸台北市，在非院轄市的縣市中名列前2名。在教育、文化項目中，嘉義市排名第8，反問黃敏惠引據的評比資料禁得起進一步的檢視嗎？涂總部嚴重質疑黃敏惠，「為什麼只引用偏頗的民調數據來攻擊涂醒哲和市府？」

涂醒哲競選總部進一步指出，蘭潭國小天文台圓頂受到多次地震影響產生嚴重的偏移，將近8年無法運作，黃敏惠如果真的關心教育，怎麼會在她擔任市長任內沒有一點作為？是涂醒哲接任市長後，才編列411萬元預算更新天文台設備，今年8月31日正式重新啟用後，且在此基礎下，未來市府將以天文教育為教育主軸之一。

(中時 )

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