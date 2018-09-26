爸媽看過來 太平坪林親子館開放了

2018年09月26日 15:27 中時 馮惠宜

李麗華表示，台中市太平區坪林圖書館二樓閒置，經她爭取多年終於設置公托，還附設親子館，讓太平區爸爸媽媽多了帶孩子一起遊玩的空間。（馮惠宜攝）

繼南屯親子館後，台中太平坪林親子館26日正式開放，一大早許多爸媽帶著小寶貝們等著排隊入場，台中市議員李麗華也帶著4年前和她一起在此閒置空間前要求設置托嬰中心和親子館的婆婆媽媽重回現場，一起見證這歷史時刻，李麗華說，媳婦帶孫子到南屯親子館很難預約到，如今太平也有親子館，可以想見也會很熱門。

台中市政府利用太平坪林圖書館二樓閒置空間設置坪林托嬰中心以及親子館即將在10月開幕，托嬰中心10月開放網路報名抽籤，而親子館搶在26日即對外開放；上、午各開放30組親子入場，公托部分也預訂收30名零到兩歲幼兒，由於僧多粥少，預期將帶造成爸爸媽媽一陣瘋狂預約潮。

國民黨籍爭取連任的市議員李麗華26日一大早帶著4年前一起爭取要在此地設托嬰中心的婆婆媽媽一起重回舊地，見證這歷史的一刻，李麗華說等了好久，雖然動作有比較慢，但還是要啟用了，而至於托嬰中心只能收30名嬰幼兒她則表示，還是嫌少一點。

台中市社會局兒少科長指出，托嬰中心附設親子館26日起開放預約進場，每天上、下午各一場次，每場次限30組，每天都會在前一天於網路開放預約；而托嬰中心部分預計10月起上網公告並受理申請，並擇期抽籤，也是收顧30名幼兒。

(中時 )