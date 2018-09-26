時力列藍綠涉貪名單 基市議員游祥耀斥張冠李戴要求道歉

民進黨基隆市議員游祥耀控訴時代力量黨團「大街罵人、小巷撤圖」。(楊佳穎攝)

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民進黨基隆市議員游祥耀26日在立委蔡適應陪同下召開記者會，控訴時代力量黨團「大街罵人、小巷撤圖」，自己的案件明明是妨礙公務，卻被列在指控貪污、賄選的記者會中，痛批時力張冠李戴、公然毀謗，有意圖使人不當選之嫌；雖然時力事後將名單更正，最初版本已大量散佈，造成實質傷害，要求時力公開道歉。

游祥耀指出，時力黨團在9月20日由黨主席黃國昌，黨團總召徐永明召開記者會，質疑國、民兩黨捨棄清廉價值，提名涉貪、賄選的縣市議員候選人；且對外公布的2018年國、民兩黨提名縣市議員候選人涉案名單中，自己也遭列入，罪名為「妨礙公務」，顯然張冠李戴、牛頭不對馬嘴，胡亂指控之行為不足取。

「請問時代力量，背板寫貪污、賄選，小字註記妨礙公務，是否將妨礙公務等同貪污賄選？百分之百魚目混珠！」游祥耀說，此案為101年時任基隆市長的國民黨籍張通榮關說酒駕施壓員警案，民進黨市議會黨團除表達抗議，也集體赴基隆地檢署按鈴申告，過程中與地方法院駐衛警發生推擠，進而導致妨礙公務官司。

他進一步說，時力開記者會指控貪污、賄選後，隔天就將涉案名單更正，但最初名單已大量散播，對自己造成實質傷害，且在選舉前敏感時刻，甚至可能影響投票結果，有意圖使人不當選之嫌，呼籲時力公開道歉，同時在網路、媒體澄清，否則將循司法途徑維護自身權益。

對此，時代力量則說明，日前確實接獲未具名人士來電，針對游祥耀之案件有疑義，而經重新查閱裁判書後，確認游祥耀是因抗議活動而以妨害公務判刑確定，並考慮陳抗現場警方常以妨害公務或社會秩序維護法作為對付陳抗者的武器，因此將游祥耀的案子刪除。

時力也說，在涉案類型統計過程中，除了各種選舉舞弊外，還包括當選無效、酒駕及酒駕關說、各類刑事犯罪等，林林總總的型態，就是要提供選民充分的資訊，因此有關妨害公務判刑的事實存在，但妨害公務罪作為警方對付陳抗者的武器，這一點時力反對，因此拿下這筆資料。

時力進一步表示，黨團針對2018年參選的縣市議員大規模的涉案清查，資料依據均來自於司法院法學資料檢索系統，同時輔以媒體報導等互為確認；而日前先公布第一波國、民兩黨被提名人的檢索結果，引發很大的迴響，接下來還會陸續公布第二波的無黨籍涉案名單。

(中時 )

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