農委會攜手中研院 5年計畫挖掘農村活力

2018年09月26日 15:36 中時 游昇俯

台灣農村躍上媒體版面的常常是農業缺工、產銷失調等問題，但「農村真的是台灣的問題嗎？」中央研究院社會學研究所所長謝國雄表示，農村發展出的農產品分級、契作制度，能帶來更好的收益，甚至在政府推動政策之前，農村已率先有「小地主大佃農」的做法，「台灣農村社會文化調查」要將農村的智慧與活力找出來。

農委會今年首度與中研院合作，展開為期五年的台灣農村社會文化調查計畫，透過整合中研院歷史語言、社會學、民族學、台灣史等研究所和數位文化中心，以及北中南東四所大學組成的區域調查中心的研究能量，跨科際合作，進行台灣農村人類生態及歷史變遷的系統性調查。

農委會主委林聰賢與中研院院長廖俊智26日正式簽署調查合作協議。此研究計畫將視實際調查狀況，每年由農委會「農村再生基金」提供6、7千萬元不等的研究經費。

中研院台史所所長許雪姬提到，目前田野調查已收集到漁民數算魚苗所唱的「魚栽歌」，「虱目魚魚肚油不要吃」、「五吋十兩虱目魚最好吃」等民間說法，及綁槺榔做掃帚的技術等。她說，田野還收集到農村小說家蔡秋桐所遺留的文獻，蔡秋桐日治時期長期擔任保正，收藏有每年的農民曆及任免狀，白色恐怖時期也曾入獄，包括此時所寫詩文，都是珍貴的史料。

謝國雄則提到，台灣農村不只是社會問題所在，在政府推動「小地主大佃農」政策之前，雲林斗南即發展出農會以每公頃10萬元承租休耕地，招募17名農民耕作，每個月給薪3萬元，而且前四年除薪水外，還依據耕作成果發給年終獎金，第四年後才由佃戶自付租金、盈虧的策略。他說，農村有它的活力，這次調查就要把它找出來。

農委會副主委陳吉仲也表示，目前農委會農業施政上有61個系統、76個資料庫，但仍無法回答台灣農村的發展現狀，例如農業對文化、生態、環境的貢獻，就需要需要這次調查才能呈現，現在不做，未來這些農村的文化資產可能就不見了。

他指出，中研院社會學所研究婦女在農村所扮演的角色，如同主委常說傳統農村「查埔郎只剩一張嘴」，婦女對農村的貢獻實際上高於想像，此次調查便能補足這塊，農委會也能據此研擬政策照顧到婦女權益。

(中時 )