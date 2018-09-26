山區孩子到海線 放流魚苗開心擁抱海洋

山區學生到海線體驗與山區不同的生活型態。（陳淑娥翻攝）

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山區學生開心在大海中放流魚苗。（陳淑娥翻攝）
山區學生暢遊知名的高美溼地。（陳淑娥翻攝）

台中和平區和平國中師生日前來到海線，參與魚苗放流暨海上導覽活動，他們乘風破浪驚呼著「大海真美！」並從陸地看高美溼地，深刻感受與山線不一樣的生活型態。

為推廣保育海洋文化及推廣溼地生態教育，台中市農業局25日邀請和平區和平國中師生，一同參與魚苗放流暨海上導覽活動，以促進山線與海線交流。

師生從梧棲漁港出發，延駛至台中港外海，同學們乘著浪高興奮驚呼著，紛紛表示少有接觸大海的機會，看到一望無際的海洋，和群山的感覺完全不同，甚至從前一晚就對出海感到興奮而睡不著覺，喜悅之情溢於言表。

抵達放流地點同學爭相圍觀，經過專業人員指導，大家成功放流魚苗大讚超有成就感，放流所選用的魚苗為漁業署建議增殖放流的布氏鯧鰺(俗名金槍、金鯧、黃鯧、紅鯧、紅沙)，藉由魚苗放流此類海洋文化的體驗。隨後於高美溼地進行生態導覽，加深對溼地生態的理解，共同達成生態永續、資源循環的目標。

台中區漁會總幹事趙朝森指出，每年與海岸資源漁業發展所共同推動魚苗放流相關活動，並配合每年的禁捕期讓海洋生態有安心繁殖時期，以期達到海洋永續、漁業不枯竭的重要。

宏興觀光船副總翁逸帆表示，身為在地企業是有責任協助海洋生態教育，畢竟海洋生態和漁業文化需要在地單位支持，以及與政府單位一同推動才能達到永續經營目標。

(中時 )

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