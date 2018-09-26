合校機制啟動 清交積極爭取合併陽明

2018年09月26日 15:51 旺報 李侑珊

陽明大學今(26)日召開臨時校務會議，決議啟動合校機制，但尚未確定將與清大或交大合併，交大表示，將於明(27)日舉行合校事宜說明會，說明與陽明長期建立的教研合作基礎，清大也透過聲明指出，將持續積極推動與陽明大學的合校案，顯示清交皆極力爭取與陽明的合校機會。

交大表示，欣見陽明大學校務會議決議同意往合校方向邁進，代表兩校共議多年之合校目標將邁入新里程，未來雙方將更積極進行溝通並討論細節，而交大將於明(27)日舉行合校事宜說明會，並討論如何為迎接新世代契機與挑戰共創未來。

交大強調，陽明大學與交通大學的教育理念完全一致，陽明校訓為「真知力行、仁心仁術」，交大校訓為「知新致遠、崇實篤行」，期待合校後，攜手突破當今台灣高教困境，共同建設能發明並塑造未來的「偉大大學」，以培養我們的青年學生使具有令人尊敬的人格、品德和深厚的人文、藝術與設計素養，成為社會的棟樑和榜樣。

清華大學校長賀陳弘則透過聲明指出，清華與陽明校風一向比較民主，學風自由，充分尊重各學院的主體性與專業，奠基於以上的有利環境與條件，將持續積極推動與陽明大學的合校案。

清大也強調，該校在與新竹教育大學合併之後，增加了教育與藝術學院，相信也能滿足陽明學生更多元寬廣的跨領域學習需求。

此外，清大提到，在幾項主要的世界大學的排名方面，陽明如與清華大學合校，在上海交大的世界大學排名將立即進入百大，成為全台排名第一的大學；在泰晤士報及QS排名也將大幅躍進，對提升台灣高教的全球能見度也有很大助益。

清大也指出，清華與陽明在許多學術領域上，都有很強的互補與互利性。以清華生科院為例，是全國第一個生命科學院，且很特別的是成立於沒有醫學院但以理工著名的清華大學，目前已發展出醫學科學系、分子醫學研究所、系統神經科學研究所等。

賀陳弘進一步指出，陽明生科院在生物醫學、神經科學及基因體學的研究成果卓越，榮陽團隊參與國際合作貢獻於人類基因體定序計畫，讓台灣在重大的科學歷史發展時刻不缺席。結合陽明生科近70名教授與清華生科近60名教授，兩校生科領域的整合能達到互補加乘的綜效，將是台灣在國際上最有競爭力的跨領域生命科學院。

(旺報 )