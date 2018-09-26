憂擱淺貨輪現地拆解汙染海域 台南灣裡數十居民抗議

2018年09月26日 16:01 中時 洪榮志

今年8月23日因豪雨在台南市二仁溪出海口擱淺的巴拿馬籍「無限二號」貨輪，經完成油料抽除任務後，因船體嚴重破損，機艙進水嚴重，舵機損壞拖救困難，船隻無法浮揚拖離現場，交通部航港局南部航務中心與船東及相關單位商議，決定以現地解體方式移除船體殘骸，但此舉卻引發在地的灣裡蚵民及鄉親反彈，擔心現地解體會汙染該海域，26日數十人前往現場抗議要求將船拖走，經協調後已暫時停工，將於28日與居民協商。

南區灣裡社區數十位里長、居民前往二仁溪北岸抗議，市議員盧崑福、呂維胤、蔡淑惠助理與市議員參選人林志文也到場聲援。居民痛批，就地拆解貨輪恐將汙染海水，當地的養蚵人家該怎麼辦？要求將船拖離。

航港局技正張博彥表示，針對擱淺貨輪的處理，該局已召開過11次會議，但因船體嚴重毀損、無法浮揚拖離現場，船東評估只能現地解體，交通部也同意並要求船東做好拆除時汙染防治作為。

不過，抗議群眾對此一說法無法接受，紛紛痛批航港局官員沒有站在居民立場考量。

盧崑福、呂維胤等民代，也要求航港局提出貨輪無法拖走的評估報告、11次會議紀錄，以及所有疑慮釐清前，暫時停工、不拆除船體，同時將船體周邊汙染儘速清除與恢復。經張博彥與台南市環保局代表同允諾，將於28日上午10點在南區公所，邀請地方民代、6位里長與船東、拆船公司代表開會協商，開會前拆船作業也暫停，才平息現場抗議群眾的怒火。

(中時 )