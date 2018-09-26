長越大越不快樂 金車調查：8成青少年暑假宅在家

2018年09月26日 15:53 中時 林志成

中小學生暑假都在做什麼？金車教育基金會今公布調查，家和補習班是青少年暑假期間最主要的休閒場所，79.5％宅在家、其次是去補習班或課輔班的44.1％。進一步分析發現，年紀愈大愈喜歡宅在家，國小生68.5％、國中生82.0％、高中生89％。

金車教育基金會在今年9月1日至10日對全台15縣市26所高中、國中及國小的2337位學生完成問卷調查，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查顯示，青少年愈大愈不滿意暑假生活，半數（51.8％）學生覺得今年暑假很普通。進一步分析發現，國小生覺得暑假過得很開心的有58.2％、國中生42.2％、高中生36.6％，也就是，年紀愈大愈覺得暑假過得沒意思。

青少年暑假期間最長從事的休閒活動第一名是居家類（77.7％），如看電視、在家聽音樂、看影片、打電玩、上網聊天；其次是運動類（54.8％），如打籃球、羽球、游泳、慢跑、騎單車、跳舞等；第三名是娛樂類（50.4％），如唱KTV、音樂會、看電影、逛街及到遊樂園玩等。

調查也顯示，暑假期間，70.8％的青少年沒有參加住宿型夏令營、13.8％參加一個營隊；7成多的家長平均花費在1萬元以內，5000元以下占52％、5000至1萬元占21％。另有2成出國旅行或參加國外營隊。

金車教育基金會總幹事曾清芸說，多數家長認為不要浪費太多時間在休閒娛樂上，而是要多利用一點時間讀書。但青少年的生活絕非只是補習、作業與考試，建議家長可給孩子多點時間與空間自主學習與探索，訓練他們獨立思考與解決問題能力。

新北市成州國小校長王淑玲說，現在青少年對於休閒生活的安排是「茫」、「忙」與「盲」，「茫」是不知道自己究竟要什麼；「忙」是平日在課業忙碌之餘，暑假仍然要上很多才藝或是課業精進課程；而「盲」則是隨著流行的趨勢，成為低頭族或是淹沒在沒有好好規畫的生活，甚至就宅在家裡。

(中時 )