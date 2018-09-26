台中》取經綠川 林佳龍勉鄭朝方創新「水文化」

2018年09月26日 16:19 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右起）向民進黨新竹縣長參選人鄭朝方分享綠川、柳川治理經驗，舊城翻轉，也提升市民光榮感。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍（左）介紹綠川專屬的水岸品牌logo人孔蓋，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方仔細端詳研究。（盧金足翻攝）

台中市綠川整治完成後，行政院長賴清德讚許綠川為全國河川的「改造典範」，也吸引包括柯P等其他縣市首長來取經。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方「請益之旅」25日至台中市考察治水成果，林佳龍勉勵鄭朝方為新竹創造出新的「水文化」，改變，在台中已經發生，新竹縣也一定可以，希望大家一起走向新的方向。

林佳龍說，過去綠川因遭民生廢水汙染，河道被加蓋，垃圾不當丟棄，長久下來影響地方環境，他上任後決定將綠川掀蓋改善水質、防洪治水及景觀營造等工程，並搭配專屬綠川LOGO品牌計畫，以中區舊城的文化背景，結合水岸文創活絡中區商圈及觀光，還給市民一條兼具親水、防洪的河川。

綠川整治有成，台北市長柯文哲、新竹縣長邱鏡淳、基隆市長林右昌、嘉義縣長張花冠、台南市長參選人黃偉哲、台北市長參選人姚文智等人，分別率隊前來取經。

鄭朝方25日晚間至台中考察治水成果，林佳龍介紹綠川水岸、東協廣場改善成果及品嘗為舊市區帶來商機的宮原眼科冰品，分享河川改造經驗並在打卡熱點拍照。

「台中的改變我們做到了，相信鄭朝方也做得到！」林佳龍表示，透過綠川、柳川治理讓舊城翻轉，不僅成為台灣河川治理典範，也提升市民光榮感。鄭朝方也分享他所規畫的新竹「頭前溪岸24小時城市運動光廊」藍圖。

林佳龍表示，台中推動大車站計畫，以共站分流概念解決車站周邊交通問題，並透過綠川、柳川等河川治理讓城市翻轉，不僅成為台灣河川治理典範，也提升市民光榮感，針對東協廣場則以安全、整潔、多元等方向進行活化，讓舊城新生、風華再現。

台中市打造新盛綠川水岸廊道後，吸引許多國內外旅客來訪，人潮絡繹不絕，成為熱門打卡點，林佳龍與鄭朝方也在打卡熱點互相拍照留影，並介紹綠川專屬的水岸品牌logo人孔蓋，及綠川整治帶動周邊商業發展成效。

(中時 )