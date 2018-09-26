議員考察心得42字 台大教授李茂生竟說他「負責任」！

嚴永秋的42字考察心得。(圖／翻攝自PTT)

友善列印
中時電子報

無黨籍新竹縣議員嚴永秋去年4月出訪南歐13天，考察報告曝光，內文僅4行共計42字，且還錯字連篇，外界批評程度比小學生還不如。對此，台大法律系教授李茂生諷刺表示，「拜託，這是負責任的報告好嗎，不負責任的早就叫助理寫了。保證不會有錯字，還論述得頭頭是道」。

南歐考察報告42字挨批 議員回幹話：不然要多長

新竹議員南歐出訪半個月 42字考察心得嚇死全PTT網友

嚴永秋去年訪問南歐，時間是2017年4月12日至4月24日，總計13天。他的考察心得被網友貼上PTT，內容為：「1.人很善良，在那古績保存的很完整，很原使，不會使人破壞。2.環境綠化美，空氣很好，交通便利，值得我們界進。」

嚴永秋向《蘋果》表示，「我又不是作家，長篇大論，簡單扼要就好！」。至於錯字，他說自己書念得不多，當民意代表著重在基層服務。

台大法律系教授李茂生在臉書轉貼《余筱菁 客家好妹仔 竹東五峰議員候選人》對於嚴永秋議員的考察心得的看法，李茂生說「為何要苛責？選舉的時候，不就是已經知道自己選出來的就是這種程度的人嗎？錯字連篇？內容貧乏？拜託，這是負責任的報告好嗎，不負責任的早就叫助理寫了。保證不會有錯字，還論述得頭頭是道」。

網友也紛紛回應，「可見還是要選不負責的，起碼叫助理寫對國家、社會比較有幫助...XD」、「體現選民素質剛剛好」、「心得 夭壽贊都有了...這小case...」。

(中時電子報)

文章來源：李茂生臉書

台中》取經綠川 林佳龍勉鄭朝方… 花蓮》縣府人事調動：財政處長曹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。