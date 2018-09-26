議員考察心得42字 台大教授李茂生竟說他「負責任」！

2018年09月26日 16:00 中時電子報 張達智

無黨籍新竹縣議員嚴永秋去年4月出訪南歐13天，考察報告曝光，內文僅4行共計42字，且還錯字連篇，外界批評程度比小學生還不如。對此，台大法律系教授李茂生諷刺表示，「拜託，這是負責任的報告好嗎，不負責任的早就叫助理寫了。保證不會有錯字，還論述得頭頭是道」。

嚴永秋去年訪問南歐，時間是2017年4月12日至4月24日，總計13天。他的考察心得被網友貼上PTT，內容為：「1.人很善良，在那古績保存的很完整，很原使，不會使人破壞。2.環境綠化美，空氣很好，交通便利，值得我們界進。」

嚴永秋向《蘋果》表示，「我又不是作家，長篇大論，簡單扼要就好！」。至於錯字，他說自己書念得不多，當民意代表著重在基層服務。

台大法律系教授李茂生在臉書轉貼《余筱菁 客家好妹仔 竹東五峰議員候選人》對於嚴永秋議員的考察心得的看法，李茂生說「為何要苛責？選舉的時候，不就是已經知道自己選出來的就是這種程度的人嗎？錯字連篇？內容貧乏？拜託，這是負責任的報告好嗎，不負責任的早就叫助理寫了。保證不會有錯字，還論述得頭頭是道」。

網友也紛紛回應，「可見還是要選不負責的，起碼叫助理寫對國家、社會比較有幫助...XD」、「體現選民素質剛剛好」、「心得 夭壽贊都有了...這小case...」。

(中時電子報)