爭取客家人支持 市議員鄭功進盼發揚客底文化

2018年09月26日 16:22 中時 馮惠宜

振興里的大仙公誕辰，市議員鄭功進和同行貴賓透過擂茶等客家文化表達對大仙公的敬意。（馮惠宜攝）

根據台中市客委會所提供，各區客家人口分布情形概估統計表顯示，台中市東區共有高達15500位客家人，占全區總人口數比例約21%，換言之，每五位東區人，就有一位是客家人。然而，後車頭發展協會理事長、同時也是市議員鄭功進呼籲市府應每年針對客家潛力點挹注更充裕的資源，讓更多隱性的客家人，有機會支持客家文化的在地傳承。

鄭功進指出，東區除了少數香火鼎盛的客家信仰，例如，東門里天乙宮的龍神香位、福德祠門楣上貼有客家民居常見的五福聯等文物外，就屬振興里的大仙公義民信仰最廣為東區人所知。

26日適逢農曆8月17日，也是大仙公一年一度的誕辰紀念日，現場包括東區區長江惠雯、立法委員黃國書、市議員鄭功進、後車頭發展協會總幹事江俐瑋、南天宮主任委員吳光雄、振興里長劉作文、泉源里長羅文甫、南門里里長邱鴻章等人均到場參拜，客委會更準備重達120斤的新丁粄前往祝壽，許多善男信女也扶老攜幼前來觀禮，盛況空前。

江惠雯指出，不論是客家人、閔南人，甚至是新住民，只要大家有緣來東區落地生根，就都是台中隊的一員，今天有機會能看到全客語演出的精彩表演，品嘗道地的客家美食，相信客家文化一定能在東區繼續發揚光大。

在市議員鄭功進，多次跟客委會爭取下，終獲東區區公所續辦東區客家民俗慢食活動，因為大仙公祠是台灣義民信仰中極少數設在福佬人社區的廟宇，為表達對先祖的敬意，同時配合花博展期在即，希望透過客家美食嘉年華的型態，以擂茶、麻糬、板條及客家粿搭配花博意象，加上精彩的客家表演，搭起客家與閔南族群融合的橋梁。

(中時 )