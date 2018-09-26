韓國羽球賽》男雙 「雙李」成「種子殺手」 「雙麟」宰韓國組合

李洋（左）、李哲輝（右）在韓國公開賽男雙第一輪遇上種子選手，再度發揮「種子殺手」功力，獲勝晉級。(資料照/中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月21日)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

2018 Victor韓國羽球公開賽會內賽今天全面開戰，台灣兩組男雙氣勢如虹，今年亞運銅牌搭檔「雙李」李洋/李哲輝上演一場逆轉秀，以12：21、21：14、21：11扳倒大會第5種子、丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），為大會第6種子的「雙麟」陳宏麟/王齊麟則以21：10、21：6輕取地主組合金載煥/朴炅熏。

李洋/李哲輝兩星期前在日本羽球公開賽，第一輪直落二爆冷擊退丹麥第二男雙柯納-彼得森（Mads Conrasd Petersen）/柯汀（Mads Pieler Kolding），這次在韓國公開賽第一輪則力退丹麥第三男雙，而阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）上周大陸羽球賽準決賽擊敗「雙麟」，「雙李」等於幫同胞報了一箭之仇。

「雙麟」今天這場比賽沒有費太多力氣，第2局更是一度連下11分，只花22分鐘就輕鬆晉級。

世界排名第5、台灣男單一哥周天成也出擊，第一輪21：18、21：14打敗世界排名第39的印尼選手穆斯托法（Ihsan Maulana Mustofa），拿下雙方交手2連勝，下一輪周天成要對上世界第33名的日本選手坂井一將。

台灣「羽球王子」王子維也傳捷報，第一輪21：18、21：15淘汰泰國選手森松文蘇（Tanongsak Saensomboonsuk），下一場要對抗的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），金廷在上一站大陸公開賽奪冠、近況不錯，王子維將有場苦戰，假如王子維和周天成第二輪都順利晉級，就會在8強過招。

另一位台灣男單好手許仁豪，第一輪就遭遇第1種子、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），9：21、12：21敗下陣來。

韓國公開賽屬於世界巡迴賽第四級的超級500系列賽，是年度七站超級500系列賽第6站，總獎金60萬美元（約1858萬台幣），單打冠軍獎金4.5萬美元（約139萬台幣），雙打冠軍獎金4萬7400美元（約147萬台幣）。

(中時電子報)

大陸撞球天后潘曉婷笑嗆籃球天王… MLB》太空人美西登基 連兩年百勝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。