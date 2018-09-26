韓國羽球賽》男雙 「雙李」成「種子殺手」 「雙麟」宰韓國組合

2018年09月26日 16:33 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018 Victor韓國羽球公開賽會內賽今天全面開戰，台灣兩組男雙氣勢如虹，今年亞運銅牌搭檔「雙李」李洋/李哲輝上演一場逆轉秀，以12：21、21：14、21：11扳倒大會第5種子、丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），為大會第6種子的「雙麟」陳宏麟/王齊麟則以21：10、21：6輕取地主組合金載煥/朴炅熏。

李洋/李哲輝兩星期前在日本羽球公開賽，第一輪直落二爆冷擊退丹麥第二男雙柯納-彼得森（Mads Conrasd Petersen）/柯汀（Mads Pieler Kolding），這次在韓國公開賽第一輪則力退丹麥第三男雙，而阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）上周大陸羽球賽準決賽擊敗「雙麟」，「雙李」等於幫同胞報了一箭之仇。

「雙麟」今天這場比賽沒有費太多力氣，第2局更是一度連下11分，只花22分鐘就輕鬆晉級。

世界排名第5、台灣男單一哥周天成也出擊，第一輪21：18、21：14打敗世界排名第39的印尼選手穆斯托法（Ihsan Maulana Mustofa），拿下雙方交手2連勝，下一輪周天成要對上世界第33名的日本選手坂井一將。

台灣「羽球王子」王子維也傳捷報，第一輪21：18、21：15淘汰泰國選手森松文蘇（Tanongsak Saensomboonsuk），下一場要對抗的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），金廷在上一站大陸公開賽奪冠、近況不錯，王子維將有場苦戰，假如王子維和周天成第二輪都順利晉級，就會在8強過招。

另一位台灣男單好手許仁豪，第一輪就遭遇第1種子、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），9：21、12：21敗下陣來。

韓國公開賽屬於世界巡迴賽第四級的超級500系列賽，是年度七站超級500系列賽第6站，總獎金60萬美元（約1858萬台幣），單打冠軍獎金4.5萬美元（約139萬台幣），雙打冠軍獎金4萬7400美元（約147萬台幣）。

(中時電子報)