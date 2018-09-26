沒在怕！俄給敘S-300防空飛彈 以照打不誤

俄羅斯S-300防空系統的資料畫面。（俄羅斯國防部）

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中時電子報

儘管敘利亞上周因遭以色列F-16戰機攻擊，動用俄製S-200防空系統反制時，不慎擊落俄羅斯伊爾-20（Il-20）電子偵察機，導致機上15人喪生。不過，莫斯科還是把這筆帳算在以色列頭上。

俄羅斯軍方譴責，以軍是「故意把伊爾-20當掩護，設局害死了15名俄國機組員」。隨即俄羅斯國防部說，將在兩周內提供敘利亞政府軍S-300型防空系統，而這可望「顯著加強敘軍戰力」。此外，俄羅斯將為敘利亞防空部隊配備俄製追蹤與導引系統，以使敘利亞更容易辨識俄方軍機。

而以色列《國土報》（Haaretz）26日的分析指出，雖然這將使敘軍的防空升級，算是阿塞德（Bashar Assad）的一大斬獲，但防止以軍攻擊的能力卻有限。以國早已擺明，要是敘利亞用這俄製防空系統來對付他們，將會加以摧毀。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告普丁，S-300落入不負責任的人手裡，將會危及區域和平。

事實上，自2016年起，S-300防空系統和升級版的S-400便已部署敘利亞。至今俄軍都用它們來保護俄國在敘境的軍機與資產。然而，如今莫斯科決定提供S-300，意味它將落入阿塞德政權手裡。

然而，有些人認為，敘軍真正需要的不是S-300，而是加強技術人員和操作人員的訓練，而這需要大筆資金和充分的人力。事實上，以色列以往就曾警告，敘軍可能會獲取這系統，不過要是敘利亞把它對準以色列，或是以國空軍戰機，以軍就會摧毀這防空系統。

(中時電子報)

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