陳致中夜奔台北招待所 國民黨酸：應向北漂青年道歉

前總統陳水扁的兒子陳致中。（圖／中央社）

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前總統陳水扁兒子、高雄市議員參選人陳致中遭週刊爆料，日前從高雄夜奔台北私人招待所，還有辣妹相迎，引發議論。對此，國民黨文傳會代理主委唐德明直酸，北漂是年輕打拚的烙印，「北嫖」卻是社會腐敗的醜聞，「二世祖」必須鄭重向南部的北漂青年道歉。

唐德明在臉書指出，高雄的經濟凋敝，工作難尋，因此年輕人只能無奈北上找工作，希望能為自己拚一個輝煌的前程，大家稱之為北漂青年。

他進一步諷刺，有人含著金湯匙出生，不但不用為前程煩惱，當兵還可以開著捷豹名車特權上下班，為了自己的政治前途，號稱垂死的老爸，可以利用保外就醫的機會，踐踏法治為他助選。

唐德明接著說，若只是這樣也罷，但吃香喝辣的「二世祖」，卻趁著月黑風高上台北，不但有酒國名花迎接，還有紅色塑膠袋伴手，讓所有北漂青年瞠目結舌、羨慕不已，也為台灣社會向下沈淪加了一把力。

唐德明說，由於「二世祖」先前發生過「妮可事件」，因此這次也引起了輿論譁然；其實正在競選議員的「二世祖」，能不能管住褲檔小弟並不是大家關心的事情，但在北漂青年努力打拚時，「二世祖」卻傳出北嫖事件，難免讓南部的北漂青年失落，這才是對台灣社會最壞的影響。

唐德明最後說，北漂是年輕打拚的烙印，北嫖卻是社會腐敗的醜聞，「二世祖」必須鄭重向南部的北漂青年道歉，否則高雄選民不能讓他當選，這樣對不起所有的北漂青年。

(中時 )

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