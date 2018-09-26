熊讚邀約狂歡到耶誕！台北百貨商圈找「熊」趣

2018年09月26日 16:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中秋節剛過，緊接著就是耶誕節了！雖然台灣依舊秋老虎，然各百貨週年慶熱鬧展開！2018耶誕派對玩台北，結合北市15家百貨並串連4大特色商圈，超過90家業者共襄盛舉，自12月7日起跟著熊讚尋寶台北，探訪各大百貨及特色商圈店家，感受本市耶誕歡樂派對氛圍，還有17款的限量版派對熊等你來蒐集！

市長與身著市府特別版衣服的熊讚互動。（主辦單位提供）

今年度台北市政府特別與業者提早整合，讓民眾、觀光客感受台北豐沛之商業能量，活絡本市商機。此外，也首度結合本市吉祥物熊讚，於12月推出耶誕派對玩台北活動，運用擴增實境（AR）再度掀起抓寶浪潮，讓民眾邊逛街還能享受抓寶樂趣，使熊讚成為今年耶誕最夯的話題，希望透過創新應用模式吸引關注，以大商圈帶小商圈將人群導入特色商圈店家，讓民眾在尋寶與採買過程中，更認識及體驗商圈獨有魅力，藉以提升商圈能見度、活絡本市產業商機。

2018耶誕派對玩台北17款限量派對熊。（主辦單位提供）

今年度活動特別串聯百貨9至12月各項優惠好康，讓民眾好逛、好買又好玩，9月由台北101週年慶率先開跑，緊接著微風、Bellavita、統一時代、誠品、新光三越等皆陸續推出，此外，大葉高島屋、SOGO、ATT 4 FUN、京站、明曜、威秀影城、美麗華百樂園、美麗新廣場、遠東等百貨也接續出擊，豐富優惠讓民眾歡樂血拚拿好禮，一路延續到12月耶誕派對玩台北登場。

更進一步串連朝陽、華陰、後站及五分埔等4大商圈，以本市吉祥物熊讚設計推出17款限量派對熊，包含15款百貨、1款商圈及特別與MILU DESIGN合作推出的市府版，讓熊讚穿上其設計的「LOVE台北」圖樣衣服推出，將LOVE與台北融合在一起，象徵台北是個充滿愛的城市。

2018耶誕派對玩台北活動辦法示意圖。（主辦單位提供）

響應市府推動電子化政策，本年度集章活動以電子APP集章為主，民眾凡於活動期間下載指定APP「AliGala」即可於107年12月7日起至108年1月3日到活動合作之各大百貨及商圈展開蒐集熊讚配件任務，至合作店家蒐集任3種不同虛擬配件，加上指定兌換店家當日單筆300元消費滿額憑據，即可得到該店家限量派對熊；另活動期間蒐集15種不同配件，即可於1月4日至市府兌換市府特別版熊讚。

耶誕期間合作之百貨、商圈也將以「派對」、「熊讚」等元素精心設計耶誕陳列，帶給民眾不一樣的視覺饗宴；如果你覺得耶誕節還很遙遠，9月百貨業者週年慶及優惠檔期已經熱烈展開，歡迎大小朋友快樂逛街，狂歡到耶誕。

(中時電子報)