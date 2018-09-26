星級旅館有保證 網紅分享出遊心得

交通部觀光局與網紅合作，推動星級旅館住宿。（觀光局提供）

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彭媁琳

為鼓勵民眾出遊時選擇星級旅館住宿，交通部觀光局與冒牌生、帆帆貓、江杏等網紅，分享雲嘉南、新竹、澎湖旅遊時，如何讓旅宿與旅遊的身心靈結合，成就完美的旅程。

交通部指出，旅客出遊時，行程的安排除了走訪台灣各地獨特的人文自然景觀外，住宿體驗也是一種享受。台灣有遍及各城鄉將近500家的星級旅館，各有不同面貌，有高質感的頂級飯店、有歡樂的親子飯店、有悠遊休閒的渡假飯店、有書香氣息的特色飯店，民眾如何選擇優質的飯店住宿，讓旅程享有一個舒適、安全、乾淨及衛生的休息住宿空間，通過星級旅館評鑑的旅館即有這樣的特質，且各有品牌特色與服務區隔，民眾只要辨識「星級旅館」品牌標章，「只要有星 就是好旅館」。

「全球旅遊意向調查」指出，亞太地區客源有44%會選擇四星級以上的酒店或旅宿，有34%選擇一到三星級酒店，有19%選擇青年旅館或民宿，而台灣旅客出國也有54%過半數選擇四星級以上旅宿，30%選擇一到三星級旅宿(多選項)，表示國內外旅客對於星級的選擇有它的依賴度及公信力。

「星級旅館評鑑」是觀光局從98年起，為了協助旅館業易於在國際市場行銷，同時透過評鑑的標準來提升服務水準，進而與國際接軌所訂定的。為了落實政策目標觀光局每年透過相關的宣傳推廣來提高星級旅館的能見度，在政策面也多以星級旅館為優先考量，希望可以在台灣建立星級旅館的優質品牌。

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