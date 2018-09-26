聚焦各國美麗王室女性 聯合國成「爭艷」之地

2018年09月26日 16:45 中時電子報 李靖棠

據HOLA雜誌報導，年度「盛會」的聯合國大會（UN General Assembly）於昨日揭幕，百餘國元首和代表團湧入紐約，不只替自己國家爭取曝光度，同時也參與各項國際論壇，此時、相較於民主國家的政治人物，本就是鎂光燈焦點的各國王室，也自然成為聯合國內最亮眼的目標，包含約旦拉尼婭王后（Queen Rania）、荷蘭麥西瑪王后（Queen Máxima）、瑞典維多利亞女王儲（Victoria of Sweden）等，都讓冷冰冰的聯合國總部內充滿著美麗的氛圍。

擁有高人氣、高顏值又被稱為中東地區的黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales），約旦現任王后拉尼婭，陪同夫婿阿卜杜拉國王（King Abdullah II bin Al-Hussein）前往紐約，先後出席約旦河基金會（Jordan River Foundation）晚宴和參訪美國有線新聞網（CNN）總部，不僅與知名投資家索羅斯（George Soros）同桌商議，也成為各方宴會上最閃亮的嬌點。

而出身於阿根廷的荷蘭麥西瑪王后，則是遠赴紐約參加「女性創業家會議」，與川普（Donald Trump）之女伊凡卡（Ivanka Trump）共同為與會的優秀女性提供建議，兩人在會後的合影引起各方注目。婚前曾是投資銀行高層的麥西瑪王后，被世界銀行（World Bank）行長金墉（Jim Yong Kim）譽為具有豐富經驗和知識的王室成員，伊凡卡也表示自己在會議中從王后身上，學習到諸多新的知識和想法。

除了上述兩位王室成員外，包含丹麥王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）、比利時王后瑪蒂爾德（Matilde of the Belgians）和瑞典維多利亞女王儲，都先後蒞臨聯合國大會，成為各方鎂光燈焦點之一。

(中時電子報)