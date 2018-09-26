聚焦各國美麗王室女性 聯合國成「爭艷」之地

聯合國大會也吸引大批王室成員到來，（由左至右）瑞典女王儲維多利亞、荷蘭麥西瑪王后和約旦拉尼婭王后。（圖/瑞典、荷蘭與約旦王室臉書）

友善列印
中時電子報

據HOLA雜誌報導，年度「盛會」的聯合國大會（UN General Assembly）於昨日揭幕，百餘國元首和代表團湧入紐約，不只替自己國家爭取曝光度，同時也參與各項國際論壇，此時、相較於民主國家的政治人物，本就是鎂光燈焦點的各國王室，也自然成為聯合國內最亮眼的目標，包含約旦拉尼婭王后（Queen Rania）、荷蘭麥西瑪王后（Queen Máxima）、瑞典維多利亞女王儲（Victoria of Sweden）等，都讓冷冰冰的聯合國總部內充滿著美麗的氛圍。

擁有高人氣、高顏值又被稱為中東地區的黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales），約旦現任王后拉尼婭，陪同夫婿阿卜杜拉國王（King Abdullah II bin Al-Hussein）前往紐約，先後出席約旦河基金會（Jordan River Foundation）晚宴和參訪美國有線新聞網（CNN）總部，不僅與知名投資家索羅斯（George Soros）同桌商議，也成為各方宴會上最閃亮的嬌點。

而出身於阿根廷的荷蘭麥西瑪王后，則是遠赴紐約參加「女性創業家會議」，與川普（Donald Trump）之女伊凡卡（Ivanka Trump）共同為與會的優秀女性提供建議，兩人在會後的合影引起各方注目。婚前曾是投資銀行高層的麥西瑪王后，被世界銀行（World Bank）行長金墉（Jim Yong Kim）譽為具有豐富經驗和知識的王室成員，伊凡卡也表示自己在會議中從王后身上，學習到諸多新的知識和想法。

除了上述兩位王室成員外，包含丹麥王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）、比利時王后瑪蒂爾德（Matilde of the Belgians）和瑞典維多利亞女王儲，都先後蒞臨聯合國大會，成為各方鎂光燈焦點之一。

(中時電子報)

文章來源：Maximum of Holland, Victoria of Sweden, Mary of Denmark ... close ranks with the UN in New York

更多精彩新聞請見國際頻道！
影》收緊你的腿！女不滿地鐵男腳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。