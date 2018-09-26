亞都麗緻續推「復刻宣一宴2.0版」 以家宴款待重要的人

2018年09月26日 16:45 中時 徐力剛

「珍珠青豆餛飩湯」以手工撥製豌豆仁，佐以鮮蝦餛飩別有一番滋味。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

特色料理「蒜燒馬頭魚」做工繁複，軟嫩魚肉入口即化。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

主餐「清湯牛小排」以韓國牛小排湯為發想，搭配特製醬料享用。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

台北亞都麗緻大飯店天香樓舉辦「復刻宣一宴第二部曲-尋味經典‧文化傳承」活動，重現天香樓顧問王宣一著作《國宴與家宴》經典佳餚，推出14道家宴料理，10月1日至31日限期供應，帶來平凡卻美味饕餮盛宴。

出生杭州世家的王宣一，從小培養敏銳味覺，為追憶母親撰寫書籍《國宴與家宴》，受到消費者廣大迴響，對此天香樓行政主廚楊光宗沿用其食譜，加入台灣、韓國及葡萄牙等異國料理精髓，帶來全新味覺上革命。

美酒搭配佳餚，更能突顯食物風味。品嘗前菜時，先以「菠蘿香檳」洗滌味蕾，以香檳為基底，加入自製鳳梨果醬與去皮鳳梨製成鳳梨水，綿密氣泡帶有淡淡果香，清爽口感拉開餐期序幕。前菜「桔香蛤蜊」以台菜鹹蚵仔為靈感，將山瓜子滾煮至圓潤飽滿，再放入主廚特製醬料醃漬，口感清新淡雅。另道「香酥響鈴兒」做工繁複，先將豬肉末、雞肉末、荸薺、香菇、豆干炒香後打成泥，塗抹於腐皮間捲起風乾，下鍋酥炸至表皮金黃，咔滋口感令人驚艷。

緊接著以「珍珠青豆餛飩湯」過場，手工撥取豌豆仁搭配鮮蝦餛飩下鍋，豌豆仁清爽口感在輕水湯中盡覽無遺，可品嘗到豌豆仁甜味。「百頁扣蹄筋」將海參、蹄筋、百頁、火腿、香菇、鮮筍等加入上好高湯蒸透，海參與蹄筋等奢華食材隱藏於百頁下，展現傳統杭饌內斂不張揚的精神。

特色料理「蒜燒馬頭魚」有別以往作法，先將馬頭魚煎至兩面金黃，再加入醬油、紹興燒至入味，最後放置整顆大蒜燜燒，強調不將大蒜拍扁，讓蒜頭吸取魚肉香氣，建議先品嘗軟嫩大蒜，再享用細膩魚肉，微鹹風味搭配白飯滋味一絕。

主餐提供清湯牛小排和蛤蜊豬肉鍋2種選擇，其中「清湯牛小排」嚴選整根牛肋骨入饌，加入紅白蘿蔔、洋蔥、昆布等久熬，牛肉蘸佐特製麻油加鹽醬料品嘗，濃郁芝麻香氣繚繞舌尖，軟嫩牛肉入口即化。而「蛤蜊豬肉鍋」則以老母雞燉煮醇高湯，佐以蹄膀、排骨、二層肉與蛤蜊燉煮。

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(中時 )