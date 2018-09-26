平和國小程婉毓 全國優良特教老師

2018年09月26日 16:49 中時 廖志晃

南投縣政府表揚優良教師，感謝師長對教育的奉獻。（廖志晃攝）

教師節即將來臨，南投縣政府表揚優良教師，包括師鐸獎、杏壇芬芳獎、優良特教人員等共462位；其中平和國小資源班教師程婉毓，致力於特殊教育，獲選2018年全國優良特殊教育人員，實至名歸。

南投縣長林明溱表示，南投縣有3萬8000多名學生，校長、主任、老師扮演重要的角色，成功的教育讓學生對社會有更多的貢獻，也感謝所有教職人員的辛勞。

同時榮獲教育部師鐸獎與杏壇芬芳獎的簡秀鶴校長，服務超過40年，每天用快樂的心情對待師生，營造師生一家的氛圍；另1位師鐸獎得主邱凱琳主任，在校內組訓管樂隊與國樂團，更資助樂團超過40萬元，令人欽佩。

程婉毓自許「只要是值得的事，就值得好好去做！」在11年的教學生涯中，不斷充實專業知能，因應學生個別需求而編寫的特殊教育教材獲得肯定，其中《性平FUN輕鬆─性別平等課程建置與推動》，獲得教育部銀質獎；特殊需求領域教材《就是烤不完》獲得南投縣教材教具比賽佳作。

程婉毓自我精進，取得高階心評教師資格，讓身心障礙學生有更適性的輔導，關注高關懷的孩子；並將實用的活動帶入教學中，如做早餐、環保清潔劑DIY、做家事等，讓學生體驗多元學習樂趣。

(中時 )