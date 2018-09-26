參與張天欽東廠會議 促轉會不建議處分許君如

2018年09月26日 16:51 中時 季節

促轉會26日針對前副主委張天欽8月召開會議涉及不當言論，做成進一步新決議，決定不建議處分參與會議的前主秘許君如，因為她並無主動傳播相關之意圖，而且是被動參與會議，會後會議內容也未形成政策。

促轉會的新聞稿指出，26日上午促轉會做成三項決議，首先對於該會於9月21日對外公布的0912調查報告內容，無異議通過。

再來對於促轉會提出的三項策進作為，均無異議通過，包括提出促轉會重要工作期程，包含進度控管表，每兩周一次送委員會討論。以及規劃內部在職訓練，強化同仁專業知識與素養。並強化促轉會各組室及專兼任委員的橫向溝通機制。

關於相關人員議處事宜，促轉會聲稱因為相關政務官與聘用人員已自行辭職，所以促轉會不再進行後續議處；其次，促轉會前主秘許君如日前向促轉會黃主委申請歸建陸委會，主委業已核准在案，促轉會亦不會建議陸委會進行任何懲處。

促轉會表示不進行上述議處的原因如下：

其一，從會議召開來看，824會議是由前副主委張天欽召開，前主秘許君如是被動參與；其二，關於會議中發言內容失當一節，許前主秘並無主動傳播之意圖；其三，從會議的影響度觀之，參與該次會議者（包含前副研究員吳佩蓉在內）受訪時均指出，該次會議並無後續交辦同仁一事，進一步檢視促轉會的委員會議紀錄、委員會議工作資料、公文與簽呈等等，該次會議內容均未形成政策。

(中時 )